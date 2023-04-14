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Dikkat! Popüler Altcoinde Bu Metrik Tarihi Seviyelerde! Ne Anlama Geliyor?

Kripto para piyasalarının popüler altcoininde bazı metrikler tarihi seviyelere yükseldi! Oluşan durum yükselişi getirecek mi?
14:10
14 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA) fiyatı, Ethereum’un (ETH) Shangai’deki başarılı yükseltmesinin kripto para piyasasını bir bütün olarak artırmasının ardından son 24 saatte %8 artarak 0,437258 dolara ulaştı. Peki ADA’da beklentiler neler?

ADA Verileri!

ADA’nın mevcut fiyatı, bir haftada %14 ve son 30 günde %27, altcoin ise 2023’ün başından bu yana %77 arttığı anlamına geliyor. Geçtiğimiz gün 24 saatlik işlem hacmi 500 milyar doları aşan altcoin piyasasına fiyatını daha da yükseltmeye yetecek kadar likidite giriyor gibi görünüyor. Ayrıca Cardano, istikrarlı bir şekilde yükselen toplam değeri ve ağında inşa edilen diğer 1.200 projeyle bir platform olarak büyümeye devam ediyor ve bunların tümü, zaman içinde istikrarlı bir şekilde artan ADA fiyatına işaret edebilir.

ADA’nın göreceli güç endeksi bir kırılma rallisine işaret eden bir seviye olan 70’in üzerine çıktı. Aynı zamanda 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasının üzerine yükselmeye devam ediyor, bu da bir kırılmanın başladığı iddiasını destekleyebilir. ADA 0,44 dolar direnç seviyesini kırabilirse, bu ralli bir süre daha devam edebilir ve altcoini 0,45 dola veya biraz daha yükseğe çıkarabilir. Kripto para biriminin bugünkü rallisinin kısa vadeli nedeni olarak Ethereum’un stake edilmiş ETH’nin geri çekilmesini sağlayan uzun zamandır beklenen Shanghai/Shapella yükseltmesini başarıyla tamamladığı yönündeki yükseliş haberi olarak gösteriliyor.

Kripto Yükselişi!

Açıklanan haberin Cardano üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da, yine de bir altcoin rallisini tetikledi ve çoğu büyük birinci katman kripto para birimi bugün 24 saatlik kazançlar yayınlayarak Bitcoin’i (BTC) aştı. Daha genel olarak, piyasa şu anda enflasyon verilerinde bu hafta gördüğü hafif iyileşme ile canlılık kazanıyor ve bu da küresel ekonomide nihai bir iyileşme ve faiz oranlarındaki artışların sona erdiğini gösteriyor. Öte yandan Cardano’nun kilitli toplam değeri, Şubat başındaki 100 milyon dolardan ve 2023’ün başındaki 49 milyon dolardan 163,5 milyon dolara yükseldi. Bu durum Cardano’nun uygulama ekosisteminin mevcut konumda akıllı sözleşmelerinde yaklaşık 67,75 milyon dolarlık token’a sahip merkezi olmayan Minswap borsasıyla ne kadar hızlı büyüdüğüne dair bazı bilgiler sağlıyor.

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