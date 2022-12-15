Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları bu yıl kötü aktörler sebebiyle çok ciddi kayıplar yaşadı. Bu kriptoya bakışı da olumsuz etkiledi. Birçok siyasi LUNA ve FTX olayının ardından kripto paraları işe yaramaz ve son derece riskli olarak görüyor. Potansiyel yatırımcıları da tedirgin eden bu durum ancak küresel ölçekte bir düzenlemeyle çözülebilir.

Kripto Para Yasaları

Türkiye henüz kripto para yasalarını duyurmadı ve 2023 sonundan önce bunun meclise gelmesi beklenmiyor. Ancak ABD kripto paralar özelinde çalışmalarına hız verdi. ABD tarafından ortaya konacak yasalar küresel ölçekte benimsenecek ve diğer ülkeler tarafından da dolaşıma sokulacak. Finansal piyasalarda yazılı olmayan kural budur, ABD ve AB yasaları koyar sonrasında diğer ülkeler bu yasaları kendilerine uygun forma koyarak yürürlüğe sokar. New York düzenleyicileri bugün, dijital varlık borsası FTX’in çöküşünün ardından bankalar için kripto kuralları yayınladı. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) bugün önemli bir açıklama yaptı.

NYDFS, DFS’nin daha sonra risk yönetimi, kurumsal yönetişim ve gözetim, tüketicinin korunması, finansallar ve yasal ve düzenleyici analizleri değerlendirerek bir bankanın teklifini gözden geçireceğini söyledi. Bugün yapılan açıklamaya göre eyaletteki bankaların kripto para birimleriyle ilgilenmeden en az 90 gün önce bir iş planı sunmaları gerekecek. NYDFS’ye göre amaç, “tüketicilerin zor kazanılan paralarının korunduğundan” emin olmak.

Kripto Para Kanunları

NYDFS Müfettişi Adrienne A. Harris yaptığı açıklamada, “Düzenleyicilerin, düzenleyici yaklaşımımızın evrimi hakkında zamanında ve şeffaf bir şekilde iletişim kurması kritik önem taşıyor” dedi. Düzenleme, kripto borsası FTX’in geçen ayki muhteşem çöküşünün ardından geldi. Bir zamanlar çok popüler olan kripto para borsasının kötü yönetildiği ve müşterilerin fonlarını kardeş ticaret firması Alameda Research ile karıştırdığı iddia edildi. Bu iddialar SBF ve ekibini dolandırıcı konumuna sokuyor. Müşterilerin milyarlarca dolar değerindeki yatırımlarının iflastan bu yana duman olup uçması, ABD’li düzenleyicileri henüz yeni gelişmekte olan sektörü düzenleme konusunda daha fazla düşünmeye sevk etti.

Demokrat senatörler Massachusetts’li Elizabeth Warren ve Minnesota’lı Tina Smith geçtiğimiz hafta Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’a FTX‘in çöküşünün ardından Amerikan bankalarının kripto ile olan bağları hakkında bilgi almak için baskı yapan bir mektup kaleme aldı. Genel olarak kriptoya yönelik eleştirileriyle tanınan iki politikacı ayrıca Federal Mevduat Sigorta Kurumu Başkan Vekili Martin Gruenberg ve Para Birimi Denetçisi Vekili Michael Hsu’ya mektup yazarak “kripto firmalarının bankacılık sistemiyle daha önce anlaşılandan daha yakın bağları olabileceği” yönündeki endişelerini dile getirdi.

Bunun nedeni Alameda Research‘ün Washington bankası Moonstone’a 11,5 milyon dolar yatırması ve milletvekillerinin diğer ABD bankalarının kripto bağlantıları nedeniyle “artan volatiliteden” muzdarip olduğunu iddia etmesidir.

Senatör Warren ise AML politikalarını da kapsayan geniş kapsamlı bir kripto düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği bitmeden ABD de kripto para düzenlemesine dair çabaların meyvesini vermesi bekleniyor. FTX çöküşü düzenleyicilerin otopsi yapabileceği harika bir hasta doğurdu. Buna bakarak düzenleyiciler “kripto şirketlerinin” neyi nasıl yapmayabileceğini görecek ve gerekli sınırları çizecek.

Öte yandan SEC yetkilileri piyasaları düzenleyen mevcut yasaların kripto endüstrisini de kapsadığını söylüyor. İki gün önce bir SEC yetkilisi kripto şirketlerinin vaktinin daraldığını ve halen SEC’e kaydolmayanların yakında soruşturmalarla sarsılabileceğini söyledi. Bu aslında oldukça sert bir tehditti.