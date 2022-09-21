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Bitcoin’in (BTC) fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştığı 2021 yılının sonlarından bu yana düşüş eğiliminde. Ayrıca lider kripto para birimi, değerinin %80’inden fazlasını kaybetti ve yılın en düşük seviyesi olan 17.600 dolara kadar geriledi. Yaşanan düşüşlerin ardından Bitcoin için uzmanlardan fiyat tahminleri!

Bitcoin Ve Hisse Senedi

Lider kripto para birimi, 18.600 dolar seviyesinde kısa vadeli bir dip oluşturarak yukarı yönlü bir artış yaşadı. Ancak son günlerde BTC’nin fiyatı yeniden 18.200 dolara düştü. Bu durum da ayıların fiyatı yılın en düşük seviyesine ve muhtemelen 17.000 doların altına çekmek için yeterli ivme kazandığını gösterebilir. Ayrıca Ethereum’un uzun süredir gündemde olan Merge yükseltmesi kripto para piyasasında, makro faktörler, gelişmekte olan varlık sınıfında ve geleneksel finansal piyasalarda en fazla etkiyi sağlıyor gibi görünüyor. Bitcoin, aşağı yönlü fiyat hareketinin başlangıcından bu yana büyük hisse senedi endeksleriyle yüksek bir korelasyon sergiledi.

Uzman analist Josh Rager’a göre, S&P 500 Endeksi “daha düşük seviyelere yönelebilir” ve Bitcoin fiyatını birlikte aşağı yönlü sürükleyebilir. Kripto para birimi, belirtildiği gibi kritik bir destek bölgesinde ve mevcut seviyelerinin altına inmek, yeni bir düşüş için kapıyı açabilir. Josh Rager, kripto para piyasa bir yöne karar verme aşamasında olduğundan dolayı yatırımcıların ABD doları cinsinden sabit kalmasını önerdi. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hisse senedi, yukarı yönlü hareketi reddetti ve daha düşük seviyelere gerileyebilir. Ayrıca Bitcoin, 5. kez 18 bin ile 19 bin dolar arasında bulunan destekte geziniyor. Şu anda iyi görünmüyor ama belki tekrar bir sıçrama yaşarız… Bu duruma göz kulak olacağım.

Likidite Havuzu

Öte yandan popüler bir diğer kripto para analisti Justin Bennett’e göre, düşük zaman dilimlerinde market, kaldıraçlı yatırımcılar tarafından oluşturulan likidite havuzlarına yönelme hareketi sergileyebilir. Bitcoin’de mevcut fiyat hareketi adına ana destek gibi görünen yaklaşık 18.850 dolarda 1 milyar doların üzerinde hacim, uzun süre tutulduğunu belirtti. Kıdemli analist konu hakkında şunları söyledi: