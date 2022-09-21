Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

Dikkat! İki Farklı Analistten Kritik Bitcoin (BTC) Yorumu!

Kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin (BTC) hakkında iki farklı uzman görüşü! Bitcoin adına kritik açıklamalar!
00:45
21 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştığı 2021 yılının sonlarından bu yana düşüş eğiliminde. Ayrıca lider kripto para birimi, değerinin %80’inden fazlasını kaybetti ve yılın en düşük seviyesi olan 17.600 dolara kadar geriledi. Yaşanan düşüşlerin ardından Bitcoin için uzmanlardan fiyat tahminleri!

Bitcoin Ve Hisse Senedi

Lider kripto para birimi, 18.600 dolar seviyesinde kısa vadeli bir dip oluşturarak yukarı yönlü bir artış yaşadı. Ancak son günlerde BTC’nin fiyatı yeniden 18.200 dolara düştü. Bu durum da ayıların fiyatı yılın en düşük seviyesine ve muhtemelen 17.000 doların altına çekmek için yeterli ivme kazandığını gösterebilir. Ayrıca Ethereum’un uzun süredir gündemde olan Merge yükseltmesi kripto para piyasasında, makro faktörler, gelişmekte olan varlık sınıfında ve geleneksel finansal piyasalarda en fazla etkiyi sağlıyor gibi görünüyor. Bitcoin, aşağı yönlü fiyat hareketinin başlangıcından bu yana büyük hisse senedi endeksleriyle yüksek bir korelasyon sergiledi.

Uzman analist Josh Rager’a göre, S&P 500 Endeksi “daha düşük seviyelere yönelebilir” ve Bitcoin fiyatını birlikte aşağı yönlü sürükleyebilir. Kripto para birimi, belirtildiği gibi kritik bir destek bölgesinde ve mevcut seviyelerinin altına inmek, yeni bir düşüş için kapıyı açabilir. Josh Rager, kripto para piyasa bir yöne karar verme aşamasında olduğundan dolayı yatırımcıların ABD doları cinsinden sabit kalmasını önerdi. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hisse senedi, yukarı yönlü hareketi reddetti ve daha düşük seviyelere gerileyebilir. Ayrıca Bitcoin, 5. kez 18 bin ile 19 bin dolar arasında bulunan destekte geziniyor. Şu anda iyi görünmüyor ama belki tekrar bir sıçrama yaşarız… Bu duruma göz kulak olacağım.

Likidite Havuzu

Öte yandan popüler bir diğer kripto para analisti Justin Bennett’e göre, düşük zaman dilimlerinde market, kaldıraçlı yatırımcılar tarafından oluşturulan likidite havuzlarına yönelme hareketi sergileyebilir. Bitcoin’de mevcut fiyat hareketi adına ana destek gibi görünen yaklaşık 18.850 dolarda 1 milyar doların üzerinde hacim, uzun süre tutulduğunu belirtti. Kıdemli analist konu hakkında şunları söyledi:

Sabaha başlamak için likidite avı gibisi yoktur. Bitcoin’de yaklaşık 1 milyar dolar, yalnızca Binance’da 18.850 dolar seviyesinde birikmişti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Metamask Nedir? Nasıl Kullanılır?
Metamask Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Gökkuşağı Grafiğinde Neler Oluyor? Güncel BTC Fiyatı!
Bitcoin Gökkuşağı Grafiğinde Neler Oluyor? Güncel BTC Fiyatı!
Dikkat! Korkutan Uzman Görüşü: Bitcoin 15.000 Dolara Düşebilir!
Dikkat! Korkutan Uzman Görüşü: Bitcoin 15.000 Dolara Düşebilir!
Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Rotasını Belirleyecek Seviyeler!
Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Rotasını Belirleyecek Seviyeler!
2025’e Kadar Bu 10 Kripto Para Patlama Yapabilir!
2025’e Kadar Bu 10 Kripto Para Patlama Yapabilir!
Kripto Para Gurusunun Ethereum ve Bitcoin Hedefi! Son Yükselişi Bilmişti!
Kripto Para Gurusunun Ethereum ve Bitcoin Hedefi! Son Yükselişi Bilmişti!
Bloomberg Kıdemlisinden Bitcoin’de 100.000 Dolar Hedefi! Peki Nasıl?
Bloomberg Kıdemlisinden Bitcoin’de 100.000 Dolar Hedefi! Peki Nasıl?
Bitcoin İçin Veriler Korku Yaratıyor! Satışlar Duracak Mı?
Bitcoin İçin Veriler Korku Yaratıyor! Satışlar Duracak Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022