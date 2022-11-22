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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal yatırımcıların dikkatini bu altcoin’e çekti.

Raoul Pal: XRP, Gelecek Vaat Ediyor!

Raoul Pal Ripple’ın (XRP) umut vaat ettiğini ve iyi bir yatırım seçeneği olduğunu dile getirdi. Pal, yayınladığı yeni bir videoda, XRP’nin kullanım alanı açısından birçok işlevi olduğunu ve para transferlerinde kullanılmasının önemli olduğunu söylüyor. Pal’e göre Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasını kazanması, dönüm noktası olacak. Uzman, XRP fiyatının yeni zirvelere çıkabileceğini ima ediyor. Öte yandan Pal, Ripple’ın davayı kaybetmesi durumunda XRP’nin fiyatının büyük oranda düşme riskinin nispeten daha düşük olduğunu söylüyor. Ünlü yatırımcı ”Bunu milyonlarca kez söyledim, XRP’nin inanılmaz bir kullanım durumu var. Protokol olarak kullanılıyor. Ripple davayı kaybederse, XRP fiyatının büyük oranda düşeceğini düşünmüyorum. Çok fazla spekülasyon var. Böylesi büyük bir risk olacağını sanmıyorum” açıklamasını yaptı.

Uzmana göre, XRP’nin para transferi için kullanılması ve havale sistemine yeni bir boyut getirmesi önemli bir durum. Ayrıca Ripple, Metcalfe Yasasına sahip bir ekosistem. Metcalfe yasası, ‘bir iletişim ağının kullanıcı sayısındaki başarısını belirlemektedir. Bu yasa, ağın daha fazla kullanıcı biriktirmesiyle ağ değerinin katlanarak arttığını’ savunmaktadır. Metcalfe Yasası, ağdaki kullanıcı sayısı arttıkça bir ağın değerinin arttığını belirtir. SEC, Aralık 2020’de açılan davada, Ripple Labs’ın XRP’nin piyasaya sürüldüğü 2013’te yasa dışı bir menkul kıymet sattığını iddia etti. Makro guruya göre, XRP’deki bireysel yatırımcılar, SEC’in Ripple’a açtığı dava nedeniyle büyük zarar gördü. Bu durum, bireysel yatırımcı sayısını da etkiledi. XRP gün içinde %3’ün üzerinde artışla an itibariyle 0,36 dolardan işlem görüyor.

Ripple-SEC Davası Ne Zaman Sona Erecek?

Garlinghouse Bloomberg’e verdiği demeçte, mahkemenin davayı önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar karara bağlayacağını söyledi. Yönetici ayrıca, mahkeme sürecini tahmin etmenin zor olduğunu, bu nedenle mahkemenin özet karar önergesine ilişkin kararını tam olarak ne zaman vereceğini tahmin edemediğini belirtti.

Garlinghouse’a göre, dava 2023’ün ilk yarısında sonuçlanacak. Ripple yöneticisi, ”bunun ilk çeyrek mi yoksa ikinci çeyrek mi olduğunu göreceğiz” dedi. Ripple geçen ay özet karar dilekçesini sunarak mahkemeden davayı reddetmesini talep etmişti. Ripple, SEC’in iddia ettiği gibi XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını vurguladı. Garlinghouse’a göre, mahkeme XRP’nin bir menkul kıymet olmadığına karar verirse, Ripple Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile anlaşmayı düşünebilir.