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Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı, Kasım 2021’den bu yana yaşanan düşüş ivmesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %70 oranından fazla değer kaybetti. BTC’nin fiyatı, son birkaç haftadan itibaren 18.000 ile 20.000 arasında yatay bir hareketi izliyor. Ancak Bitcoin’de düşük volatilitenin tersine döndüğüne dair bazı işaretler olabilir.

Kurumsal Yatırımlarda Artış

Kurumsal yatırımcıların olan ilgisi, öncelikle yatırım portföylerinde Bitcoin ve kripto para birimlerine olan ilgi ile müşterilerin taleplerini karşılamak amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca daha birçok kurumsal yatırımcı, ABD’li milletvekilleri tarafından kripto para düzenlemesi konusunda devam eden çalışmaların neticesinde bir netlik bekliyor. Kurumsal yatırımlarda görünen artış, tüm kripto pazarları adına hareketli günlerin yaşanmasına sebep olabilir.

BTC Balina Aktiviteleri

Durgun fiyat hareketi balinaların BTC biriktirmesini engellemiyor. CryptoQuant’tan elde edilen verilere göre, Binance spot ticaret hacmi hakimiyeti %84 oranına fırladı. Spot işlem hacmindeki artış, alıcıların sadece vadeli işlemlerle değil, BTC arzını elinde tutmakla ilgilendiğini gösterebilir. Bununla birlikte bu hafta borsalardan 48.000’den fazla BTC çekildi. Bu durum bazı balinaların BTC’yi satın alıp cüzdanlarına aldıklarının önemli bir işareti olarak görülebilir. Ayrıca tüm borsalar için BTC spot işlem hacmi son altı ayda 20 kat arttı. Yaşanan hareketlilik balinaların kademeli olarak BTC biriktirdiğini ve er ya da geç kripto para piyasalarında bir yükseliş eğilimi olacağının bir göstergesi olabilir.

Öte yandan Glassnode’dan elde edilen verilere göre, Bitcoin hash oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin hash oranındaki artış, kripto para birimini madencileri arasında daha fazla rekabet olduğunu gösteriyor ve bu nedenle madenciler BTC’de olası bir hareketliliğe sebep olabilir. Ayrıca madencilerin bu durumu Bitcoin’i satmak yerine elinde tutması olasılığını artırabilir.