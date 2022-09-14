Uzman analist Bitcoin'in (BTC) yükseliş hareketi için gerekli olan unsurları belirterek beklenen artış için bu endekse dikkat çekti!

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Bitcoin’in (BTC) belirsiz fiyat hareketi devam ederken kıdemli bir kripto para analisti, Bitcoin’in Dominance grafiğini ele alarak çeşitli çıkarımlarda bulundu.

BTC.D Yorumu

Uzman kripto para analisti Benjamin Cowen Youtube üzerinden 768.000 abonesine yaptığı açıklamalarda lider kripto para birimi olan Bitcoin’in Dominance grafiğinin (BTC.D) yıl sonuna doğru %50 oranının üzerine çıkabileceğini ileri sürdü. BTC Dominance grafiği, toplam kripto para piyasası kapitalizasyonunun ne kadarının Bitcoin’e ait olduğunu izlemeye yardımcı olan bir enformasyon grafiğidir. Dominance grafiğinin yükselmesi durumu, Bitcoin’in diğer kripto para birimlerine karşın daha hızlı yükseldiğini veya kripto para dalgalanmaları sırasında altcoinlerin değer kaybettiğini gösteriyor.

Bununla birlikte Benjamin Cowen, BTC.D’nin şu anda uzun vadeli bir düşüş trendinde olduğunu ancak mevcut konumda piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi Bitcoin’in fiyatının çapraz destek bölgesinde bulunduğunu vurgulayarak ufukta güçlü bir yükseliş olabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

BTC.D grafiğinin genel yönüne bakarsanız, tartışmalı bir şekilde aşağı gibi görünüyor… Belki bu, başlangıcını gördüğümüz bir duruma doğru ilerliyor. Belki %58’e belki de %40’a geri gelir.

Alt Sezon Beklentisi

Öte yandan Benjamin Cowen’e göre önümüzdeki aylarda Bitcoin Dominance grafiğindeki yaşanabilecek artış, gelecekte bir alt sezon için zemin hazırlamaya yardımcı olabilir. Alt sezon, lider kripto para birimi Bitcoin konsolide olurken altcoinlerin sert bir şekilde toplandığı bir dönemdir. Kıdemli analist konu hakkında şunları söyledi:

Herkes alt sezondan bahsediyor, ancak geçmişte boğa piyasalarında gördüğümüz gibi gerçek bir alt sezon elde etmek için gerekli bazı unsurlar olması gerekir. Bitcoin Dominance değeri şu an için gerçek bir alt sezon dönemi için çok elverişli olmayabilir.

Yazı kaleme alındığında BTC.D seviyesi %41.49 oranında hareket ediyor.