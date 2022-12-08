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Dikkat! 4 Uzmandan Kritik Bitcoin Tahmini Geldi: Bu Seviyeler Kaçınılmaz!

Kripto para piyasası büyük bir belirsizlik içerisinde hareket ederken, önde gelen uzmanlar Bitcoin fiyatına (BTC) yönelik uyarılarını yineliyor. 
13:00
8 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası büyük bir belirsizlik içerisinde hareket ederken, önde gelen uzmanlar Bitcoin fiyatına (BTC) yönelik uyarılarını yineliyor.

‘Mevcut Durum Kıştan Daha Kötü’

Geçen sene 69.000 dolar ile zirveye ulaşan Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşacağına neredeyse kesin gözün gözüyle bakılıyordu. Ancak, Fed ile başlayan kabus, önde gelen borsaların, şirketlerin ve projelerin iflası ile devam ediyor. Bitcoin, sene başından beri yüzde 60 oranında değer kaybetti. Birçok analiste göre, mevcut kripto kışı sanıldığından daha uzun sürebilir.  FTX borsasının çöküşü, piyasada domino etkisine neden oldu ve yatırımcıları daha güvenli varlıklara yöneltti. Yatırımcılar, şirketin iflas başvurusunu takip eden haftada uzun vadeli pozisyonlarından çıkarken 10 milyar dolardan fazla para kaybetti.

Analitik şirketi Glassnode‘a göre, bu kripto para tarihindeki en kötü dördüncü krizi oldu. Blockchain firması Zenith Chain’in CEO’su Linda Obi’ye göre, mevcut durum kripto kışından daha da kötü. Ayı döngüsü normal bir süreç olarak nitelendirilirken, Bitcoin‘in içinde olduğu iklim daha çok iflas ve kaoslar ile şekillenmiş durumda.  Yöneticiye göre, gerekli regülasyon olmadan yeniden yatırımcı güveninin kazanılması uzun zaman alabilir.

‘Bu Seviyeler Şaşırtıcı Olmaz’

Uzman ayrıca  yatırımcının eğitilmesi ve risk teşkil eden faktörlerin belirlenmesi için seminerler ve eğitimler düzenlenmesi gerektiğine inanıyor. Bu süreçte kurumsal yatırımcı piyasayı terk ederken, bireysel yatırımcı da büyük darbe alıyor. Bitfinex analistleri, önemli sayıda bireysel yatırımcının kripto para piyasasından tamamen çıkma noktasında olduğunu belirtti. Ayrıca Standard Chartered Bitcoin’in gelecek yıl 5.000 doların altına düşeceğini tahmin ediyor. Bu, 1.700 doların biraz üzerindeki mevcut fiyatından yüzde 70 daha düşeceği anlamına gelir. Bankanın küresel araştırma başkanı Eric Robertsen’in açıklamaları endişe yarattı.

 

Yatırım şirketi AJ Bell analisti Laith Khalaf, Standard Chartered’ın öngörüsüne katılıyor. Uzman, Bitcoin’in 2023’te  6.000 dolara kadar düşeceğini iddia etti. Kıdemli yatırımcı Mark Mobius’un ABD Merkez Bankası’nın daha sıkı para politikası nedeniyle  Bitcoin fiyatının 10.000 dolara düşeceğini iddia etti. Risk sermayedarı Tim Draper gibi bazı iyimserler ise kısa bir düşüş içinde olduğumuzu düşünüyor. CNBC’ye verdiği demeçte, uzman 2023 yılı sonuna kadar 250.000 doların mümkün olduğunu düşünüyor. Yatırımcı ve  analist Myron Jobson, regülasyon sürecinin Bitcoin fiyatını olumsuz etkilyerceğini belirtti.

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