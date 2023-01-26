Terra USD'nin (UST) çöküşü kripto para piyasasını olumsuz yönde etkilerken en sert darbeyi algoritmik stablecoin'ler aldı. Algoritmik stablecoin'lerin pazar payı 2022'nin Nisan ayında zirveyi görmesinden beri neredeyse on kat düştü.

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Terra USD‘nin (UST) çöküşü kripto para piyasasını olumsuz yönde etkilerken en sert darbeyi algoritmik stablecoin’ler aldı. Algoritmik stablecoin’lerin pazar payı 2022’nin Nisan ayında zirveyi görmesinden beri neredeyse on kat düştü.

Algoritmik Stablecoin Piyasası Dibe Vurdu

Kripto veri platformu CryptoCompare’in yayımladığı rapora göre, algoritmik stablecoin‘lerin pazar payı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü 2022’nin Nisan ayında yüzde 12,4 iken şu anda yüzde 1,71’de. UST, çökmesinden önce algoritmik stablecoin’lerin pazar payının yüzde 79,8’ini oluşturuyordu. Genel olarak stablecoin piyasası da Ocak ayının üst üste onuncu düşüş ayı olmasıyla sert bir düşüş içinde. Rapor, stablecoin’lerin toplam piyasa değerinin 137 milyar dolar veya kripto para piyasasının toplam değerinin yüzde 12,4’üne karşılık geldiğini gösteriyor.

2022’nin Aralık ayında merkezi kripto para borsalarında 3.65 milyar dolarlık net çıkış oldu ve bu 2021’in Kasım ayından bu yana görülen en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti.

CryptoCompare’ın yayımladığı raporda stablecoin‘lerin piyasa değerindeki ve hakimiyetindeki düşüşün piyasa katılımcılarının stablecoin’lerden çıkıp riskli varlıklara (Bitcoin ve altcoin’ler) yöneldiğini gösterdiği notunu düştü.

Şu anda Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Binance USD‘nin (BUSD) stablecoin piyasasındaki liderliğini koruduğu ve USDT’nin pazar payının yüzde 48,7 ile 2021’in Ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyede.

Stablecoin Savaşları

Raporda ayrıca, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘in 2022’nin Aralık ayında USDT’yi USDC ile takas etmek için sıfır işlem ücretli dönüştürme kampanyası başlatması gibi stablecoin savaşlarına da dikkat çekiliyor. Kripto para borsası tarafından bu yöntemle basılan USDC, şu anda Coinbase’deki stablecoin işlem hacminin yüzde 1’inden daha azını oluşturuyor.

Coinbase’in hamlesine benzer şekilde dev kripto para borsası Binance da 2022 yılının başında kullanıcılarının USDC, USDP ve TrueUSD fonlarını otomatik olarak 1:1 oranında BUSD’ye dönüştüren BUSD otomatik dönüştürme özelliğini tanıtmıştı.

Ödeme devi Visa’nın CEO’su Al Kelly, kısa süre önce merkez bankası dijital paraları (CBDC’ler) ile birlikte stablecoin ödemeler alanında etkin rol üstlenme potansiyeline sahip olduğuna inandığını ifade etti.