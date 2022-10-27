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Devasa Borsadan Stablecoin Müjdesi: Yakında Geliyor!

Ayı piyasası tüm hızıyla devam ederken, önde gelen kripto para borsası yatırımları ve yeni projeleri ile gündeme oturdu. 
14:30
27 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası tüm hızıyla devam ederken, önde gelen kripto para borsası yatırımları ve yeni projeleri ile gündeme oturdu.

FTX, Stablecoin Çıkaracak!

Önde gelen kripto para borsası FTX‘in CEO’su Sam Bankman-Fried, The Big Whale ile yaptığı bir röportajda, borsasın  stablecoin çıkarmayı planladığını söyledi. Diğer kripto para birimlerinin sağlamış olduğu pek çok avantajı sunan stablecoin’in tek temel farkı değişken olmamasıdır FTX şu anda müşterilerin ABD dolarına sabitlenmiş birkaç stablecoin’i teminat olarak kullanmalarına izin veren marj ticareti sunuyor. Borsanın listesinde, TrueUSD (TUSD), USD Coin (USDC), Pax Dollar (USDP), Binance USD (BUSD) ve HUSD yer alıyor.

FTX, mevcut ayı piyasası sırasında da yatırımlarına devam ediyor. Borsa, kripto kredisi işletmesi BlockFi’yi 240 milyon dolara kadar satın alma anlaşması da dahil olmak üzere birçok büyük satın alma gerçekleştirdi. Bankman-Fried, Mayıs ayında perakende ticaret uygulaması Robinhood’un (HOOD) %7,6 hissesini satın alırken, FTX şirketin tamamını satın almakla ilgilenmediğini söyledi. En büyük stablecoin olan ve 68 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Tether’in (USDT) yükselişi, stabilcoin’inlerin düzenleyici inceleme altında bile büyük bir hızda gelişebileceğin somut örneğini sunuyor. Tether, kripto borsası Bitfinex’in de sahibi olan bir Hong Kong merkezli şirket iFinex’e ait.

Stabecoin’ler Gündemde Kalmaya Devam Ediyor!

Stablecoin’ler birçok ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda, New York mahkemesi, Tether‘e USDT desteğini ve genel olarak mekanizmasını gösteren finansal kayıtlarını sağlamasını emretmişti. Emire göre Tether, şirket tarafından üretilen herhangi bir kripto para biriminin veya stablecoin’in işlemlerinin ve transferinin tüm kayıtlarını ve “genel defterler, bilançolar, gelir tabloları, nakit akış tabloları ve kar ve zarar tabloları gibi diğer belgeleri mahkemeye verecek.    Yargıca göre, hem yatırımcın koruması hem de ABD yasalarına uyum açısından bu belgeler kritik önem teşkil ediyor.

Mahkeme tarafından gönderilen belgede, Tether‘in stablecoin’i USDT’nin yasaların gerektirdiği gibi desteklenmediği ve gerçekleşen işlemlerin “piyasayı şişirmek için stratejik olarak zamanlandığı” iddia edildi. Emir, Tether ve Bitfinex’i kripto para piyasasını manipüle ederek yatırımcıları zarara uğratatmakla suçlayan bir davayla bağlantılı. Davacılar, Tether’in USDT desteği hakkında yalan söylediğini ve stabLEcoin’in Bitcoin (BTC) satın almak için kullanıldığını, kripto piyasasını şişirdiğini ve nihai çöküşe neden olduğunu iddia etti. Davacılara göre Tether, kripto para piyasasına 1 trilyon doların üzerinde zarar verdi. Tether, iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.

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