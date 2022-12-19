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Nijeryalı bir gazetenin 18 Aralık tarihli bir makalesine göre, ülke yakında Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerini yasal hale getirecek bir yasayı onaylayabilir. Bu durum, Temsilciler Meclisi Sermaye Piyasası ve Kurumlar Komitesi Başkanı Babangida İbrahim tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Bu önlemler Bitcoin’i kabul edilebilir yatırım sermayesi olarak tanıyacak ve 2007 Yatırımlar ve Menkul Kıymetler Yasasını değiştirecek. Nijerya, Şubat 2021’de yetkili finans kurumlarının kripto para birimleriyle işlem yapmasını bir mektupla yasaklayarak Bitcoin kullanımını esasen yasaklamıştı.

Nijerya Bitcoin Düzenlemelerini Düşünüyor

Başkan Babangida İbrahim’in şunları söylediği bildirildi:

Daha öncede belirttiğim gibi, Nijerya’da etkin ve gelişen bir sermaye piyasasına ihtiyacımız var. Nijerya iş dünyasını düzenleme konusunda geride kalıyor. Bunu yapmak için en modern uluslararası standartlara uymalıyız.

Yeni yasa, Bitcoin’in artan kullanımını etkili bir şekilde ele alırsa, Afrika kıtasındaki en kalabalık ülke için büyük bir itici güç olabilir.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, 2021 Küresel Kripto Benimseme Endeksi’ni Ekim 2021’de yayınladı ve Nijerya altıncı sırada yer aldı. Enflasyon, ülkenin para birimi olan nairanın değer kaybetmesi ve geleneksel paraya erişimin olmaması kripto para kullanımını etkileyen bazı faktörlerdi.

Nisan ayı verilerine göre, kripto para borsası KuCoin tarafından yapılan bir ankete göre, 18 ila 60 yaş arasındaki Nijeryalıların üçte birinden fazlası kripto para birimlerine yatırım yaptı.

Bu durum, ülkenin merkez bankasının Şubat 2021’de ticari bankaların kripto para ticareti yapmasını yasaklamasına rağmen gerçekleşti. Nijerya merkez bankası, bunun mevcut yasanın doğrudan ihlali olarak yapıldığını iddia etti. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın yatırımlarda para kaybetme, kara para aklama ve terörizmi finanse etme gibi tehlikeler taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Peki, Kriptoya Olan Talep Neden?

KuCoin’in incelediği 360 Nijeryalı kripto para yatırımcısının üçte ikisinden fazlası, eşler arası borsalarda Bitcoin satın almak için fiat para kullanarak bunu yaptı. Chainanalysis’e göre, birçok kullanıcı P2P platformlarına yalnızca kripto para birimlerine giriş noktası olarak değil, aynı zamanda yurtdışına para taşımak ve iş yapmak için de güveniyor.

Makroekonomik sorunlar ve finansal kapsayıcılık eksikliği de Nijeryalıları kripto para ticareti yapmaya teşvik ediyordu. Bir finansal teknoloji şirketi olan BPC’ye göre, Afrikalıların %57’sinin ne standart bir banka hesabı ne de bir mobil para hesabı var.

Bu arada, ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon %16,5 oldu, Nijerya nairası Ekim 2014’ten bu yana Dolar karşısında %60 değer kaybetti.