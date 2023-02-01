Kıdemli kripto trader yıllardır bu işin içinde ve tecrübeleri ona iki altcoinin sıradaki Ethereum olabileceğini söylüyor.

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Kripto para topluluğu tarafından yakından takip edilen popüler bir trader önemli açıklamalarda bulundu. Büyük kitlelere hitap eden isimlerin yaptığı tahminleri gözden kaçırmamalı ancak her zaman da peşlerinden gitmemeliyiz. Evet bugün dikkate almamız ancak peşinden gitmememiz gereken bir yorumu inceleyeceğiz.

Yüksek Potansiyelli Altcoinler

Risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortaklarından Chris Burniske yakın zamanda Bankless ile yaptığı yeni bir röportajda sıradaki Ethereum’un Solana olabileceğini söyledi. Yıllardır kripto paralarla ilgilenen trader Solana’nın kabaca Ether’in 5 yıl önceki haline benzediğini düşünüyor. 5 yıl önce ETH fazlasıyla ucuz ve aynı başarıyı Solana da gösterecekse mevcut çift haneli fiyat fazlasıyla cazip olabilir.

Kripto trader Chris Burniske şunları söyledi;

“Bence çekişmeli ve dikkat etmeniz gereken bir ekosistem seçmem gerekseydi ve çekişmesi nedeniyle değeri düşük olsaydı, bu Solana olurdu. Son ayı piyasası ETH ve Bitcoin’di, çünkü bunlar gerçekten de haklı gösterilebilecek ölçekte ve likit olan tek şeylerdi. Bir uçak gemisi stratejisi oluşturmalısınız. Uçak gemisi derken kastettiğim şey, Ethereum’a yatırım yaparsınız. Daha sonra bu ekosistemin etrafına yatırım yapıp bu ekosistemi ve örneğin o sırada borç verme veya DEX’ler [merkezi olmayan borsalar] veya varlık yönetimi veya her neyse üzerinde çalışan tüm insanların kim olduğunu gerçekten öğrenirseniz. Sonra da girişim perspektifinden size en çok hitap eden ekipler arasından en iyilerini seçebilirsiniz. Şu anda Cosmos ve Solana etrafında aynı uçak gemisi stratejisini uyguluyoruz.”

Kripto Paralar Dibi Gördü

Burniske geçtiğimiz Kasım ayında kripto paraların artık dibi gördüğünü söyledi. Şimdilik dediğinde haklı çıkmış gibi görünüyor. Bitcoin fiyatı 15.500 dolar seviyesini gördükten sonra yeniden 23.000 doların üzerine çıktı. Aynı isim şimdi kullanıcı benimsemesi ve büyüme açısından en heyecan verici üç ekosistemin Ethereum, Cosmos (ATOM) ve Solana olduğunu savunuyor. Ancak trader Solana değerlemelerinin “girişim aşamasında” Ethereum ve Cosmos’tan çok daha düşük olduğunu belirtiyor.

Ethereum’un 300 doların altında olduğu günleri hatırlatan trader Solana’nın hali hazırda aynı durumda olduğunu iddia ediyor. ETH fiyat büyümesini düşünürsek Solana’nın 400-500 dolar aralığında bir seviyeye ulaşması gerekecek. Ancak FTX çöküşünün Solana ekosistemindeki kaçışları tetiklediğini ve 2025 yılında kilidi açılacak varlıkları unutmamak gerekiyor.