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Dev Kripto Para Şirketi Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Hayra Alamet Değil!

Digital Currency Group'un (DCG) iştiraki ve dünyanın en büyük dijital yatırım şirketi olan Grayscale tarafından işletilen çeşitli yatırım araçlarındaki varlıklarını yüksek negatif primle satmaya başladığı ortaya çıktı.
11:45
7 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Financial Times’ın (FT) ABD menkul kıymet başvuru kayıtlarına dayandırdığı haberine göre Digital Currency Group (DCG), iştiraki ve dünyanın en büyük dijital yatırım şirketi olan Grayscale tarafından işletilen çeşitli yatırım araçlarındaki varlıklarını yüksek negatif primle satmaya başladı.

16 Dolara Karşılık 8 Dolardan Hisse Satışı Yapılıyor

Kripto para sektörü Grayscale‘i yönetimi altında 10 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan ve geçen yılın sonunda net varlık değerine göre rekor bir negatif primle işlem gören Grayscale Bitcoin Trust‘ı (GBTC) işletmesiyle biliyor. Bu negatif primin son günlerde yüksek volatilite gösterdiği görülüyor.

FT’nin başvuru kayıtlarına atıfta bulunduğu haberine göre, DCG’nin son hisse satışları grubun 24 Ocak’tan bu yana çeşitli işlemlerde 22 milyon doları bulan miktarda para toplamak için hisselerinin yaklaşık dörtte birini satmak üzere harekete geçtiği Ethereum fonuna (Grayscale Ethereum Trust) odaklanmış durumda. Şirket, her bir hissenin 16 dolar değerinde ETH’ye karşılık geldiği iddiasına rağmen hisse başına yaklaşık 8 dolardan satış yapıyor.

20 Ocak’ta kripto kredi şirketi Genesis Global Capital‘in yatırım şirketi Genesis Global Holdco, hedge fonu Three Arrows Capital ve kripto para borsası FTX’in çöküşüyle şiddetlenen 2022’deki bulaşmadan payına düşeni almasının ardından New York’ta Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulundu. 6 Şubat’ta DCG ve Genesis’in yan kuruluşu Genesis’in kripto para ticaret işinin yanı sıra iflas yoluyla yeniden yapılandırılan kredi kolunu satmayı amaçlayan önemli bir alacaklı grubuyla anlaşmaya vardığını bildirdi.

Bilindiği gibi Grayscale ve Genesis’in çatı şirketi DCG’dir.

DCG Sözcüsünden Açıklama Geldi: Portföyümüzde Yeniden Dengeleme Yapıyoruz

FT’ye açıklama yapan bir DCG sözcüsü, yapılan hisse satışına ilişkin “bu portföyümüz için devam eden yeniden dengelemenin bir parçası” dedi. Wall Street araştırma şirketi Bernstein, yakın tarihli bir raporunda Grayscale’i kurtarmanın DCG için bir bedeli olacağını söylemişti.

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