Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dev Kripto Para Borsasının CEO’sundan Dikkat Çeken Karar: Hisselerinin Yüzde 2’sini Satacak

Dev Kripto Para Borsasının CEO’sundan Dikkat Çeken Karar: Hisselerinin Yüzde 2’sini Satacak

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, Coinbase'deki hisselerinin yüzde 2'sini satmayı planladığını açıkladı.
10:33
15 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Brian Armstrong, bilim ve teknoloji odaklı geliştirmeleri finanse etmek için önümüzdeki yıl şirketteki hisselerinin yüzde 2’si satmayı planladığını açıkladı. Armstrong, biyoteknoloji şirketi NewLimit ve bilimsel araştırma şirketi ResearchHub gibi ortak olduğu şirketlerde bilimsel araştırmaları finanse etmeyi amaçlıyor.

“Uzun Bir Süre Coinbase CEO’su Olarak Kalacağım”

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, 15 Ekim’de attığı bir tweet’te, kurucu ortağı olduğu diğer şirketlere fon sağlamak için kripto para borsası Coinbase’deki yüzde 2’lik hissesini satmayı planladığını açıkladı. Armstrong, kripto paralar ve Coinbase için beklentisini yüksek tutmaya devam ettiğini, kendini tamamen kripto para borsası işini büyütmeye ve misyonunu ilerletmeye adadığını belirtti. Bununla birlikte Armstrong, dünyadaki en büyük zorlukları çözmek için bilim ve teknolojiye katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu nedenle, bilimsel araştırmalara ve NewLimit ve ResearchHub şirketlerine fon sağlamak için Coinbase’deki yüzde 2’lik hissesini satmayı planlıyor.

Armstrong, Coinbase hisselerinin bir kısmını satacağını açıklamasının ardından korkuya ve paniğe neden olmamak için “Şüpheye mahal vermemek adına, çok uzun bir süre Coinbase’in CEO’su olmak niyetindeyim ve kripto paralar ve Coinbase için beklentim hala yüksek. Kendimi tamamen işimizi büyütmeye ve misyonumuzu ilerletmeye adadım, ancak farklı bir şekilde katkıda bulunacağım için de heyecanlıyım.” notunu düştü.

Armstrong, şu anda kripto para borsası Coinbase’in hisselerinin yüzde 16’sını elinde tutuyor ve oylama hisselerinin yüzde 59,5’ini kontrol ediyor.

Coinbase Hisseleri Düşüyor

Coinbase hisseleri (COIN) haftanın son gününde yüzde 8’in üzerinde düştü ve şu anda 63,59 dolardan işlem görüyo. Bankacılık devleri Goldman Sachs ve JPMorgan, bundan önce kripto para fiyatlarındaki düşüş ve düşük işlem hacminin bir sonucu olarak baskı altında kalmaya devam edeceğini belirterek Coinbase hisseleri için “sat” tavsiyesinde bulunmuştu.

Öte yandan en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,23 düşüşle 19 bin 173 dolardan işlem görüyor. 13 Ekim’de ABD’den gelen kötü enflasyon verileri ile hızla değer kaybederek 18 bin 319 dolara kadar düşmesinin ardından sürpriz bir şekilde hızla toparlanmış ve 19 bin 837 dolara kadar çıkmıştı. BTC’deki olumsuz görüntü altcoin’leri de sarsıyor. Birçok altcoin’in son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kaybettiği görülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Yatırım Efsanesi Bir Kez Daha Uyardı: Altın, Gümüş ve Bitcoin Servetinizi Korur Ama…
Yatırım Efsanesi Bir Kez Daha Uyardı: Altın, Gümüş ve Bitcoin Servetinizi Korur Ama…
Biri Token’ını Piyasa Sürdü, Diğerinin ki Bekleniyor: Bu 2 Altcoin Projesi Büyük İlgi Görüyor!
Biri Token’ını Piyasa Sürdü, Diğerinin ki Bekleniyor: Bu 2 Altcoin Projesi Büyük İlgi Görüyor!
3 Milyar Dolar Neden Buhar Oldu! 2022 Kripto İçin Lanetli Mi?
3 Milyar Dolar Neden Buhar Oldu! 2022 Kripto İçin Lanetli Mi?
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta Yaşananlar! Haftanın Özeti!
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta Yaşananlar! Haftanın Özeti!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Kripto Paraların Geleceği!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Kripto Paraların Geleceği!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Ekliyor! Kripto Paranın Fiyatı Artıyor!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Ekliyor! Kripto Paranın Fiyatı Artıyor!
Kripto Para Balinası Uyandı! 245 Milyon Dolarlık Hareket!
Kripto Para Balinası Uyandı! 245 Milyon Dolarlık Hareket!
Ünlü Bitcoin Astroloğu Şok Etti! 30 Bin Dolarlık İşbirliği Tepkilere Neden Oldu!
Ünlü Bitcoin Astroloğu Şok Etti! 30 Bin Dolarlık İşbirliği Tepkilere Neden Oldu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Alınan NFT’nin Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
NFT Dünyasında Bir Rekor! Hangi Proje 7 Dakikada Tükendi?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022