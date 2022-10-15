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ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Brian Armstrong, bilim ve teknoloji odaklı geliştirmeleri finanse etmek için önümüzdeki yıl şirketteki hisselerinin yüzde 2’si satmayı planladığını açıkladı. Armstrong, biyoteknoloji şirketi NewLimit ve bilimsel araştırma şirketi ResearchHub gibi ortak olduğu şirketlerde bilimsel araştırmaları finanse etmeyi amaçlıyor.

“Uzun Bir Süre Coinbase CEO’su Olarak Kalacağım”

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, 15 Ekim’de attığı bir tweet’te, kurucu ortağı olduğu diğer şirketlere fon sağlamak için kripto para borsası Coinbase’deki yüzde 2’lik hissesini satmayı planladığını açıkladı. Armstrong, kripto paralar ve Coinbase için beklentisini yüksek tutmaya devam ettiğini, kendini tamamen kripto para borsası işini büyütmeye ve misyonunu ilerletmeye adadığını belirtti. Bununla birlikte Armstrong, dünyadaki en büyük zorlukları çözmek için bilim ve teknolojiye katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu nedenle, bilimsel araştırmalara ve NewLimit ve ResearchHub şirketlerine fon sağlamak için Coinbase’deki yüzde 2’lik hissesini satmayı planlıyor.

Armstrong, Coinbase hisselerinin bir kısmını satacağını açıklamasının ardından korkuya ve paniğe neden olmamak için “Şüpheye mahal vermemek adına, çok uzun bir süre Coinbase’in CEO’su olmak niyetindeyim ve kripto paralar ve Coinbase için beklentim hala yüksek. Kendimi tamamen işimizi büyütmeye ve misyonumuzu ilerletmeye adadım, ancak farklı bir şekilde katkıda bulunacağım için de heyecanlıyım.” notunu düştü.

Armstrong, şu anda kripto para borsası Coinbase’in hisselerinin yüzde 16’sını elinde tutuyor ve oylama hisselerinin yüzde 59,5’ini kontrol ediyor.

Coinbase Hisseleri Düşüyor

Coinbase hisseleri (COIN) haftanın son gününde yüzde 8’in üzerinde düştü ve şu anda 63,59 dolardan işlem görüyo. Bankacılık devleri Goldman Sachs ve JPMorgan, bundan önce kripto para fiyatlarındaki düşüş ve düşük işlem hacminin bir sonucu olarak baskı altında kalmaya devam edeceğini belirterek Coinbase hisseleri için “sat” tavsiyesinde bulunmuştu.

Öte yandan en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,23 düşüşle 19 bin 173 dolardan işlem görüyor. 13 Ekim’de ABD’den gelen kötü enflasyon verileri ile hızla değer kaybederek 18 bin 319 dolara kadar düşmesinin ardından sürpriz bir şekilde hızla toparlanmış ve 19 bin 837 dolara kadar çıkmıştı. BTC’deki olumsuz görüntü altcoin’leri de sarsıyor. Birçok altcoin’in son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kaybettiği görülüyor.