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En tanınmış kripto para borsalarından biri olan BitMEX, Shiba Inu (SHIB) dahil olmak üzere altı altcoin’i listeleyeceğini duyurdu. Listelenecek altcoin’ler arasında Shiba Inu (SHIB), Wrapped Bitcoin (WBTC), Cronos (CRO) ve üç altcoin yer alıyor.

Listelenecek Altcoin’ler

Dev kripto para borsası BitMEX, kısa süre önce Shiba Inu (SHIB), Wrapped Bitcoin (WBTC), Cronos (CRO), Decentraland (MANA), FTX Token (FTT) ve The Sandbox‘ı (SAND) listeleyeceğini duyurdu. Kullanıcılar, listelemenin ardından söz konusu altcoin’leri borsadaki hesaplarına yatırıp çekebilecek ve borsa üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde alıp satabilecekler.

BitMEX, yaptığı duyuruda kullanıcıları için söz konusu altcoin’lerde minimum yatırma ve çekme limitlerinin uygulanacağını belirtti. Söz konusu minimum yatırma ve çekme limitleri şu şekilde olacak: Shiba Inu için 800 bin SHIB, Wrapped Bitcoin için 0.0004 WBTC, Decentraland için 10 MANA, The Sandbox için 10 SAND, FTX Token için 0.37 FTT ve Cronos için 90 CRO. Kripto para borsasından yapılan duyuruda yakın gelecekte OKB (OKB) gibi daha fazla altcoin’in listeleneceği de eklendi.

BitMEX Borsası

BitMex, kara para aklamayı önleme tedbirlerinde başarısız olmaktan hüküm giyen kurucusu, eski CEO’su ve ünlü kripto para yatırımcısı Arthur Hayes de dahil olmak üzere eski yönetimiyle ünlü bir borsa. Borsayı çevreleyen son olaylar arasında döviz piyasasında türevlerin piyasaya sürülmesi ve Temmuz ayında sert kripto kışını işaret ederek 75 çalışanını işten çıkarması yer alıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre BitMEX, yazım sırasında son 24 saatte ürettiği 211 bin dolarlık hacim ile dünyanın en büyük 32’nci kripto para borsası. Dünyanın en büyük kripto para borsası tahmin edileceği üzere son 24 saatte ürettiği 7.9 milyar dolarlık hacimle Binance olurken, onu 24 saatte ürettiği 798 milyon dolarlık hacimle Coinbase takip ediyor.