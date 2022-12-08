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Dev kripto para borsası BitMEX, yeni listeleme duyurusu geldi. Kripto para borsası, yatırımcılar arasında popüler üç altcoin’i listelediğini ve onlar için tam destek verdiğini duyurarak yatırımcılara müjdeli haberi verdi.

BitMEX’in Listelediği 3 Altcoin

Kripto para borsası BitMEX, bugün yaptığı duyuruda, BNB, AVAX, NEAR, SHIB, WBTC, MANA, SAND, CRO, XBT, ETH, UNI, SUSHI, AXS, LINK, MATIC, APE, TRX, SOL, USDT, DAI, AAVE, BUSD, FTM ve USDC’nin yanına popüler altcoin’lerden Cardano (ADA), Polkadot (DOT) ve Tezos‘u (XTZ) eklediğini duyurdu.

Yeni listelemeye ilişkin yapılan duyuruda, “Kısa süre önce BitMEX’te mevcut olan kripto para dönüştürme seçeneklerinin sayısını artırarak kullanıcılara USD Coin’i (ERC-20) desteklediğimiz tüm coin’lere ve token’lara dönüştürme olanağı sağladık. Bugün ise, önümüzdeki haftalarda daha fazlasını listelemeyi planladığımız üç ek kripto para için (ADA, DOT ve XTZ) için destek sunmaya başladı. Bu listeleme aynı zamanda BitMEX tarafından desteklenen ağ sayısını Cardano (ADA), Polkadot (DOT) ve Tezos (XTZ) Blockchain’lerini de içerecek şekilde genişlettiğimiz anlamına geliyor.” denildi.

BitMEX kullanıcıları ADA, DOT ve XTZ listelemesinin ardından söz konusu altcoin’leri USDC, USDT ve diğer kripto paralara çevirebilir (veya tam tersi), borsa cüzdanlarına yatırıp çekebilirler. Ayrıca, spot ticaretinin yanı sıra XBT, ETH veya USDT marjlı kripto para türevleri ticareti yapabilirler.

BitMEX Hakkında

BitMEX, HDR Global Trading Limited tarafından kurulan ve Uluslararası Ticari Şirketler Yasası uyarınca Seyşeller’de kayıtlı eşten eşe (P2P) kripto para borsası ve profesyonel türev ticaret platformudur. BitMEX, Bitcoin Mercantile Exchange’in kısaltmasıdır. Öncelikle kaldıraçlı token ve marj ticareti kavramlarına aşina olan ileri düzey yatırımcılara ve tecrübeli trader’lara odaklanmaktadır.

Platform, kripto para vadeli işlemleri için derin likidite, profesyonel bir ticaret panosu, düşük işlem ücretleri ve para yatırma veya çekme ücreti olmaması nedeniyle rekabette öne çıktığını iddia ediyor. BitMEX vadeli işlemler ve diğer türevler sunar, ancak yeni başlayanlar için borsanın kullanımı karmaşık gelebilir. Bunun da ötesinde, BitMEX fiat yatırma imkanı olmadan yalnızca kripto paradan kripto para ticaret imkanı sunmaktadır.