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ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, EIP-4844 güncellemesinin çalışmalarını hızlandırmak için Ethereum Vakfı ve Optimism ekipleriyle birlikte çalıştığını duyurdu. Yaklaşan proto-danksharding veya EIP-4844 güncellemesi, gas ücretlerini azaltması ve Ethereum Layer-2 rollup’larında işlem hızını artırması bakımından oldukça önemli olarak kabul ediliyor. Bu noktada Coinbase, kriptonun benimsenmesini daha da artırmak için mühendislik kaynakları ile güncellemenin hazırlığına destek veriyor ve EIP-4844’ü test ediyor.

Coinbase’den Ethereum’a Ölçeklenebilirlik Desteği

Coinbase, 7 Ekim’de yaptığı basın açıklamasında, yaklaşan EIP-4844 güncellemesine verdiği desteği ve katkılarını paylaştı. Söz konusu güncelleme Ethereum ağının işlem hacmini artırmak ve işlem ücretlerini 10-100 kat azaltmak için Layer-2 rollup’larını ölçeklendirmeyi hedefliyor.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, konuya ilişkin attığı bir tweet’de “Ethereum ekosistemine yaptığımız böyle bir katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Roll up’larda 100 kat kapasite arttırmayı vaat eden proto-danksharding üzerinde çalışan küçük bir ekibimiz var. Ölçeklenebilirlik, kriptoda pek çok yeni kullanım alanının kilidini açacaktır.” dedi.

Kripto para borsası, EIP-4844’ün artan güvenlik, kullanım kolaylığı ve daha hızlı ve daha ucuz işlemler nedeniyle müşterileri ekosisteme çekeceğine, ayrıca Web3’ün kurumsal olarak benimsenmesini ve geliştirilmesini sağlayacağına inanıyor. Coinbase, EIP-4844 güncellemesinin çalışmalarına hız vermek için Ethereum Vakfı ve Optimism ekipleriyle birlikte çalışacak. Dahası, kripto para borsası şu anda güncellemeye dönük çalışmaları desteklemek için mühendislik kaynaklarını kullanıyor ve EIP-4844’ü test ediyor.

EIP-4844, kısa bir süre için Beacon Chain düğümündeki veri “bloblarını” kabul ederek Ethereum ağına sağladığı yeni bir işlem türü aracılığıyla işlem ücretlerini düşürüyor. İleriye dönük olarak uyumluluk sunan güncelleme bellek kullanımını minimumda tutuyor. Coinbase’in yaptığı gibi, şu anda bir rollup, bir kripto para borsası veya ilgilenen bireyler de dahil olmak üzere herkes EIP-4844 güncellemesine katkıda bulunabilir ve destekleyebilir.

Güncellemesi Sonrası Ethereum ETH Fiyatı

ETH fiyatının, daha fazla bireysel ve kurumsal benimseme nedeniyle EIP-4844 güncellemesiyle yükselmesi bekleniyor. Ethereum ağının işlem hızının artmasının ve işlem ücretlerinin düşmesinin işletmelere ve bir bütün olarak ekosistemin ilerleyişine yardımcı olacağı üzerinde duruluyor. Ayrıca, çok sayıda işlemi Layer-2 roll-up aracılığıyla yönetmek ideal bir yaklaşım olarak görüldüğünde güncellemenin önemine dikkat çekiliyor.

En büyük altcoin ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,13 düşüşle bin 358 dolardan işlem görüyor.