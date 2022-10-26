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Hacim bakımından en büyük kripto para borsaları arasında yer alan ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in saklama hizmeti kolu Coinbase Custody, 14 altcoin için destek vermeye başladığını duyurdu.

Coinbase Custody’nin Desteklemeye Başladığı Altcoin’ler

Bugün yapılan açıklamada, dev kripto para borsası Coinbase’in saklama hizmeti kolu Coinbase Custody‘nin 14 altcoin için destek vermeye başladığı belirtildi. Coinbase Custody’nin destek vermeye başladığı altcoin’ler şu şekilde: CBETH, DYP, FIS, GUSD, IMX, ISP, METIS, MUSE, POND, PRQ, SUPER, SYN, XCN ve XMON.

Kurumsal kullanıcılar, söz konusu altcoin’leri bugünden itibaren dev kripto para borsasının saklama hizmeti Coinbase Custody’yi kullanarak Coinbase hesaplarında tutabilecekler.

Bu noktada, Coinbase Custody’nin şu anda 300’den fazla kripto para için destek verdiğini, Coinbase’de ise 226 kripto paranın listelendiği gerçeğine dikkat çekmek gerekiyor. Bu, kripto para borsasının saklama kolunun herhangi bir kripto para için destek vermeye başlamasının Coinbase’in o kripto parayı listeleyeceği anlamına gelmiyor.

Coinbase Hakkında

2012’de herkesin, her yerde, kolayca ve güvenli bir şekilde Bitcoin gönderip alabilmesini sağlamak gibi radikal bir fikirle işe başlayan Coinbase, bugün halka arz olmuş, bireysel yatırımcılar kadar özellikle kurumsal yatırımcıların tercih ettiği bir kripto para borsasından çok daha fazlası. Kripto paranın mümkün kıldığı daha adil, erişilebilir, verimli ve şeffaf bir sistem olan kripto para ekonomisini inşa ettiğini iddia eden Coinbase, daha kapsamlı bir kripto para ekonomisine erişim için güvenilir ve kullanımı kolay bir platform sunuyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre son 24 saatte ürettiği 2.88 milyar dolarlık hacimle dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası. İlk sırada ise Binance yer alıyor. Binance’ın son 24 saatte 18.99 milyar dolar hacim üretmiş durumda.