Kripto para piyasasının en büyük kripto para borsalarından biri Brezilya’da iki yeni ofis açtıklarını kamuoyu ile paylaştı.

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Changpeng Zhao liderliğindeki kripto borsası Binance, Brezilya’da 34.5 milyondan fazla kripto kullanıcısı olduğunu ve ülkenin gelişmekte olan kripto pazarından yararlanmak istediği için Brezilya’da iki ofis açtığını duyurdu.

Binance Büyümesi Devam Ediyor

3 Ekim’de yapılan duyuruya göre Binance, şirketin Brezilya’daki operasyonlarını yürütecek 150’den fazla çalışanı ile São Paulo ve Rio de Janeiro’da ofisler açtı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, “Borsa, Brezilya düzenleyici ortamı ile tam uyum içinde çalışıyor ve düzenlemenin dijital varlık endüstrisinin büyümesi ve genel halka ulaşması için tek yol olduğuna inanıyor. Bu da daha fazla insanın kripto para birimlerinin ve blok zincirin sunduğu avantajlardan yararlanmasına izin veriyor” sözlerini kullandı.

Binance, CZ’nin Mart ayında ilk ziyaretinden bu yana Brezilya’da bir genişleme üzerinde çalıştığını ve firmanın o zamandan beri ülkeye odaklanan ekibini sayıca ikiye katladığını belirtti.

Eylül ayında Binance, Brezilya ve Arjantin’deki kolluk kuvvetlerinin kripto suçlarını tespit etmelerine ve bunlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için bir dizi kripto ve blok zinciri atölyesine ev sahipliği yaptı ve bu şekilde Latin Amerika düzenleyicileriyle iyi bir ilişkiye sahip olabileceğini öne sürdü.

Binance, Düzenleyicilerle Birlikte Çalışıyor

Şirket, 2021’de çeşitli devlet kurumlarından gelen bir dizi düzenleyici inceleme ve soruşturmanın ardından düzenleyicilerle çalışmaya odaklanmasını önemli ölçüde artırdı.

Blockchain araştırma firması Chainalysis’in yakın zamanda 2022 Küresel Kripto Benimseme Endeksi raporunda ülkeyi yedinci sıraya koymasıyla Brezilya, daha fazla büyüme için bir pazar öncüsü gibi görünüyor.

Bunlara ek olarak verimli bir hafta geçiren Binance, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel yasa uygulama eğitim programının bir parçası olarak Kazakistan Mali İzleme Ajansı ile bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladığını da duyurdu.

MoU kapsamında Binance, yasadışı yollardan elde edilen ve suç gelirlerini aklamak ve terörizmi finanse etmek için kullanılan dijital varlıkların belirlenmesine ve engellenmesine yardımcı olmak için yerel yönetimle birlikte çalışacak.