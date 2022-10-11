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ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, bugün yaptığı duyuruda Singapur Merkez Bankası’ndan dijital ödeme token hizmetleri lisansını aldığını açıkladı. Lisans, Coinbase’in Singapurlu kullanıcılara ödeme hizmetleri sunmasına izin veriyor. Lisans, bireysel kullanıcıların ve kurumların dijital ödeme token’ı hizmetlerini kullanmasına imkan sağlayan Singapur’un Ödeme Hizmetleri Yasası ile uyumlu olması bakımından oldukça önemli.

Coinbase’e Singapur’dan Onay

Kripto para borsası Coinbase, Güneydoğu Asya ülkesinde halihazırda önemli bir varlığa sahip. Reuters’ın haberine göre, Coinbase’in bölgede şu anda çoğu ürün mühendisi olmak üzere yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor. Coinbase’in Güneydoğu Asya bölge müdürü Hassan Ahmed, Singapur’un Coinbase’in genişleme planı için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu önemli bir dönüm noktası. Singapur’u stratejik bir pazar ve Web3 inovasyonu için küresel bir merkez olarak görüyoruz.” dedi.

Coinbase, Singapur’da kripto para lisansı alan en eski şirketlerden biri. Bundan önce Crypto.com ve DBS Vickers gibi şirketlerin gerekli düzenleyici onayı aldıkları bildirilmişti. Genel olarak Singapur’un küresel şirketlerin yargı bölgesinde varlık göstermesini ve faaliyet göstermesini memnuniyetle karşıladığı görülüyor. Hatta merkezi Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinden bulunan bazı şirketlerinin üssünü Singapur’a taşıdığı görüldü.

Borsaların Genişleyen Kullanıcı Tabanı

Coinbase’in Singapur’dan lisans alması borsanın bu yılki genişleme planlarından önemli bir adım anlamına geliyor. Kripto para borsası Temmuz ayının başında önemli bir Avrupa pazarı olan İtalya’da düzenleyiciden onay almıştı. İtalyan yetkililer borsa için kripto para hizmet sağlayıcı lisansını onayladı. Coinbase halihazırda İrlanda, İngiltere ve Almanya gibi 40 Avrupa ülkesinde müşterilerine hizmet veriyor. Diğer birçok ülkede ise yaptığı lisans başvuruları için onay bekliyor.

Coinbase, rakip kripto para borsası Binance’in sert rekabetiyle karşı karşıya. Borsa son aylarda meydana gelen kripto para çöküşlerinden dolayı darbe alırken, Binance’ın kullanıcı tabanını nispeten iyi bir şekilde genişletmeyi başardığına tanık olundu.