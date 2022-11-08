Dünyanın en büyük borsalarından biri Almanya ile sorun yaşıyor. Ancak bunu çözeceklerini söylüyorlar.

Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası ve hali hazırda dünyaya açılmaya çalışıyor. Ancak kripto kışında işi oldukça zor. Elbette Coinbase borsasından bahsediyoruz. ABD’de borsada işlem gören tek bir kripto para borsası hissesi bulunuyor. Kripto kışından fazlasıyla etkilenen Coinbase şimdi Almanya ile karşı karşıya. Peki sorun ve endişeler neden kaynaklanıyor?

Coinbase

Almanya’nın mali denetçisi BaFin bugün yaptığı resmi açıklamada kripto borsası devi Coinbase’in Almanya şubesine “uygun iş organizasyonunu sağlama” talimatı verdi. BaFin, iki özel bölüme işaret ederek Coinbase’in Alman Bankacılık Yasası’nın ihlal edildiğini belirtti. Bu bölümlerden biri sürdürülebilir kalkınma, risk stratejisi ve iç sermaye yeterliliğinin korunmasına yönelik gereklilikleri özetliyor.

Alman düzenleyici kurum ayrıca Coinbase’in Bankacılık Yasası uyarınca “dış kaynaklı faaliyetleri ve süreçleri içeren uygun ve etkili risk yönetiminin devamını sağlamasını” bekliyor. Emir 27 Ekim’den bu yana yürürlükte.

Duyurunun ardından Coinbase açıklama yaptı;

“Coinbase bu rejim kapsamındaki tüm yasal gereklilikleri yerine getirmeye kararlıdır. Yıllık denetim raporunun bulgularını ele almaya çalışırken tam bir iş birliği içindeyiz”.

Coinbase ve Düzenleyiciler

Binance kadar olmasa da Coinbase borsası da düzenleyicilerle bazı sorunlar yaşayabiliyor. Kripto para borsası aynı zamanda borsada işlem gören bir şirket olduğu için attığı adımlarda çok daha titiz olmak zorunda. Bu yüzden listeleme süreçleri bile diğer borsalardan farklı olarak birkaç adımdan oluşuyor. BaFin’in açıklamasında, “Yıllık mali tabloların denetimi, enstitüde organizasyonel eksiklikler olduğunu ortaya koydu” denildi.

Coinbase ise;

“Coinbase, düzenlemeyi bir iş kolaylaştırıcı olarak görüyor ve BaFin tarafından belirlenen önlemleri alma süreci çoktan başladı. BaFin’in endişelerini gidermek için denetim raporundaki her bir bulguyu tam olarak ele alan bir iyileştirme planı geliştirdik. Bugüne kadar bu planda önemli ilerleme kaydettik.”

Diyerek ortada ciddi bir problem olmadığı ve sorunları çözmeye başladıkları mesajını verdi. Coinbase, hizmetlerini Alman müşterilerine yasal olarak sunmak için ilk olarak Temmuz 2021’de BaFin’den bir kripto saklama ve trade lisansı almıştı.