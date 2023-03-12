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  •   Dev Fiyat Hareketi Kapıda! Ünlü Bitcoin Uzmanı Yatırımcıları Uyardı! Fırsat Olabilir!

Dev Fiyat Hareketi Kapıda! Ünlü Bitcoin Uzmanı Yatırımcıları Uyardı! Fırsat Olabilir!

Büyük bir kırılma görebiliriz ve 2020 yılındaki felaket dönemine benzer bir dönem kapıda olabilir.
12:35
12 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoinler bu hafta önemli ölçüde düştü ve Bitcoin 20.000 dolar seviyesini kaybettikten sonra dün geri aldı. USDC etrafındaki ilk şokun atlatılmış olması bu fiyat yükselişinin temelini oluşturuyordu. Ancak kıdemli Bitcoin analisti daha büyük bir hareketin kapıda olduğu konusunda uyarıyor. Bu bazı yatırımcılar için dev bir fırsat olacakken diğerlerine acı getirecek.

Bitcoin Kaç Dolar Olur?

Kaleo takma adıyla bilinen ve birçok büyük fiyat hareketini önceden duyuran popüler analist güncel duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Analiste göre dev bir fiyat hareketi göreceği ve bu yukarı doğru olmayacak. Kaleo, Bitcoin fiyatının bu yılın başlarında yükseldikten sonra şu anda çapraz bir trend çizgisinin üzerinde konsolide olduğunu söylüyor. Analiste göre fiyat hareketi Bitcoin’in 2020’nin başlarında yaklaşık 6.000 dolardan 10.000 dolara yükseldiği dönemi hatırlatıyor. Ancak aynı yılın Mart ayında Bitcoin’in 4.000 doların altına düştüğünü de görmüştük.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse Capo gibi popüler boğaların hedeflediği 12.000 dolar bölgesinin ziyaret edildiğini görebiliriz. Bu durum altcoinler için bazı borsalarda fiyatın sıfıra bile gidebileceği anlamına geliyor. 2020 yılındaki aşırı satışlarda piyasalar devasa kayıplar yaşamıştı altcoinlerin bir kısmı tarihi dip seviyelerine bu dönemde ulaştı.

Bitcoin Yükselir Mi?

Bitcoin’in mevcut piyasa yapısı kaygı verici görünse de Kaleo, trend çizgisi devam ettiği sürece BTC boğalarının hala öne çıkma şansı olduğunu söylüyor. Özellikle Pazartesi itibariyle gelecek haberler SVB iflasının zincirleme etkilerinin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağıyla alakalı bize kesin fikirler verecek. Eğer piyasa hissiyatı iyileşirse Bitcoin boğaları aradıkları desteği bulabilir.

“Hem Bitcoin hem de SPX önemli yüksek zaman dilimi destek seviyelerini yeniden test ediyor. Bana göre, bu seviyeler korunduğu müddetçe devasa satışlar beklemenin anlamı yok. Fakat bunlar da kırılırsa gerçek bir teslimiyet göreceğiz. O zamana kadar, aşağı yönde net bir şekilde tanımlanmış stoplar ve büyük bir yukarı yönlü potansiyel ile bunu iyi bir trade fırsatı olarak görüyorum.”

Elbette Kaleo geleceği göremiyor ve yatırımcıların mutlaka kendi araştırmalarını yaparak stratejilerini oluşturması gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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