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  •   Dev Borsadan Solana (SOL) ve Chiliz (CHZ) Dahil 7 Altcoin İçin Şok Karar! Tamamen Bitiyor!

Dev Borsadan Solana (SOL) ve Chiliz (CHZ) Dahil 7 Altcoin İçin Şok Karar! Tamamen Bitiyor!

Özet

  • - Kripto para borsası Bitstamp, düzenleyici baskı nedeniyle bazı büyük altcoin'lerin alım satımını durduracağını duyurdu.
  • - Bu durum, Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve beş büyük altcoin'i etkiliyor.
  • - Kullanıcılar, bu altcoin'leri Bitstamp hesaplarında tutmaya devam ederken, istedikleri zaman çekebilecekler.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
16:26
8 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası üzerindeki düzenleyici baskının artması sonrası sürpriz bir hamle yapan dev kripto para borsası Bitstamp, özellikle ABD’li müşterilerini etkileyen bir kararla birçok altcoin’i kapsayan değişikliğe gideceğini duyurdu. Borsanın değişiklik kararı başta Solana (SOL) olmak üzere Polygon (MATIC) gibi birçok büyük altcoin’i ilgilendiriyor.

7 Büyük Altcoin İçin Alım Satım İşlemleri Durdurulacak

Kripto para borsası Bitstamp, 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), NEAR Protocol (NEAR), The Sandbox (SAND) ve Solana (SOL) dahil yüksek piyasa değerli altcoinler için alım satım işlemlerini askıya alacak. Bitstamp’ın bu hamlesi, artan düzenleyici baskısı sonrası kripto para borsalarının listeledikleri altcoinler’i titizlikle değerlendirmeye ve gelişen düzenleyici ortamda sürekli değişiklik yaparak düzenleme yapmak zorunda kalınmasının ardından geldi.

Alım satım işlemlerinin askıya alınma süreci, söz konusu altcoinler’de 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yeni emir verilemeyeceği anlamına geliyor. Dahası, askıya alma işlemi AXS, CHZ, MANA, MATIC, NEAR, SAND ve SOL ile ilgili birçok pariteyi kapsayacak şekilde verilmiş olan emirlerin iptal edileceği anlamına geliyor.

Kripto para borsasının kullanıcıları, söz konusu karara rağmen altcoinler’i Bitstamp hesaplarında tutmaya devam edebilecek ve istedikleri zaman hesaplarından çekebilecekler.

Karara Rağmen Altcoinler İçin Destek Garantisi

Bitstamp, bu geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla kullanıcılarını etkilenen altcoinler için verdikleri alım veye satım emirlerini hızlı bir şekilde yapmaya davet ederek, 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren tüm bu altcoinler için ticaret perdesinin kalıcı olarak ineceği ve herhangi bir alım satım işleminin gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Bu askıya alma işlemi altcoin piyasasında bir boşluk yaratacak olsa da Bitstamp, çeşitli müşterilerine XRP de dahil olmak üzere 30’dan fazla altcoin’in alım satıma açık kalacağını garanti etti. Kripto para borsası ayrıca uyarlanabilirlik ve uyumluluk konusundaki sarsılmaz kararlılığının da altını çizdi.

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