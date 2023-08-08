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  •   CoinGecko SEC Görüşüne Dayalı Menkul Kıymet Kripto Varlıkları Endeksi Oluşturdu

CoinGecko SEC Görüşüne Dayalı Menkul Kıymet Kripto Varlıkları Endeksi Oluşturdu

Özet

  • - CoinGecko, menkul kıymet olarak sınıflandırılan kripto varlıklarını listeleyen "SEC Menkul Kıymet Kripto Varlıkları" endeksini başlattı. Listede BNB, Cardano, Solana gibi kripto varlıkları bulunuyor.
  • - CoinGecko'nun sınıflandırması SEC'in görüşüne dayanıyor ve yasal sınıflandırmaya eşdeğer değil. Endeksteki varlıkların toplam piyasa değeri 90,76 milyar doları geçiyor.
  • - SEC Başkanı Gary Gensler kripto piyasasını sıkı şekilde düzenlemeye yönlendiriyor ve çoğu kripto varlığını menkul kıymet olarak görüyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Nötr
16:33
8 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Önde gelen bağımsız kripto veri toplayıcılarından biri olan CoinGecko, menkul kıymet kategorisine giren en iyi kripto varlıkların listelendiği yeni bir endeks ekledi. Token’ların sınıflandırılması ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) görüşüne göre oluşturuldu.

CoinGecko Yeni Bir Kategori Oluşturdu

CoinGecko, kripto token’ları piyasa değerlerine göre sıralayarak yaptığı listelemede “SEC Menkul Kıymet Kripto Varlıkları” sayfasını kullanıcılarının hizmetine sundu. Listede en üstte BNB yer alırken onu Cardano (ADA), Solana (SOL), Tron (TRX) ve diğerleri takip ediyor.

 

Bir CoinGecko sözcüsü yaptığı bir açıklamada yeni endeksin Ağustos ayının ilk haftasında başlatıldığını açıkladı. Kategori, SEC’in son davalarında menkul kıymet olduğunu iddia ettiği önde gelen kripto varlıkların çoğunun seçilmesiyle geliştirildi. CoinGecko’nun yeni endeksine göre menkul kıymet olduğu iddia edilen kripto varlıklar 90,76 milyar dolarlık kümülatif bir piyasa değerine sahip. Bu 1,201 trilyon dolar civarında seyreden toplam kripto piyasa değerinin yaklaşık %7,5’ini oluşturuyor.

Kategorideki tüm token’ların 24 saatlik toplam işlem hacmi 2,86 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Ayrıca CoinGecko, sözde SEC Menkul Kıymet Kripto Varlıkları endeksinde listelenen varlıklarla ilgili bir sorumluluk reddi beyanı yayınladı.

“Bu kripto para birimlerinin SEC tarafından menkul kıymet olarak etiketlenmesi bir mahkemede kanıtlanana kadar yasal sınıflandırmaya eşdeğer değildir.”

SEC’in Kripto Üzerindeki Baskısı

Haziran ayında SEC, kripto borsaları Binance ve Coinbase’e karşı farklı davalar açtı. SEC davalara ilişkin belgelerde menkul kıymet olarak sınıflandırdığı birkaç kripto varlık listeledi. SEC’in listelediği menkul kıymet token’larının sayısı 68’e kadar çıktı. Bununla birlikte, CoinGecko’nun SEC Menkul Kıymet Kripto Varlıkları yeni endeksi sadece 24 kripto varlıktan oluşuyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, kripto piyasası için daha sert bir düzenleyici yaklaşımı sürdürüyor. Çoğu kripto varlığını menkul kıymet olarak sınıflandıracak kadar ileri gitti. Gensler’e göre, Bitcoin dışındaki her kripto varlık bir menkul kıymettir. Bu tüm varlıkların ajansın düzenleyici yargı yetkisi altında olduğu anlamına gelir.

Dahası, Gensler’in iddiası doğruysa, CoinMarketCap tarafından listelenen yaklaşık 25.500 kripto varlığın SEC tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Ajansın yaptırım eylemleri ve iddiaları kripto ile ilgili çoğu firma ve protokol için düzenleyici belirsizlik yaratıyor.

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