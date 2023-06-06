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  •   Dev Altcoinin Balinaları Süreci Fırsat Bildi! Çünkü Olacakları Seziyorlar!

Dev Altcoinin Balinaları Süreci Fırsat Bildi! Çünkü Olacakları Seziyorlar!

Özet

  • Shiba Coin balinaları düşüşte alımlarını 2 kattan fazla artırdı.
  • Balina alımları fiyatın yükseleceğine dair inancı yansıtıyor.
  • Davala nedeniyle SHIB fiyatı yılın en düşük seviyesine indi.
21:16
6 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para balinalarının önemli kısmı sektörde uzun süre tecrübe edinmiş nitelikli yatırımcılardır. Ve ne yaptıklarını biliyorlar. Kripto paralardan yüksek kazanç elde eden yatırımcılara sırlarını sorduğunuzda size benzer şeyler söylerler. Özellikle spot yatırımlardan kazanç elde edenler korku dönemlerini değerlendirebildikleri için boğada büyük kazançlar görüyor.

Kripto Para Balinaları Son Durum

Shiba Coin özelinde balinalar fazlasıyla keyifli görünüyor. Shiba Inu (SHIB) fiyatı, Binance’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yasal çekişme haberlerinin Pazartesi günü memecoin piyasalarını vurmasının ardından 2023 yılında ilk kez 0,0000080’in altına düştü.

On-chain veriler, balina yatırımcılarının FUD’a boyun eğmediğini gösteriyor. Bu, erken bir toparlanmayı zorlamak için yeterli olacak mı? 5 Haziran 2023’te SHIB fiyatı %5 düşüşle 6 ayın en düşük seviyesi olan 0,0000079 dolara indi. Balinalar ve düşüşü satın almak isteyen stratejik yatırımcılar arasındaki yükseliş hareketinin erken bir Shiba Inu toparlanmasını tetikklemesi bekleniyor. Nitekim yazı hazırlandığı sırada yükselen BTC fiyatı da bunu destekliyor. Birçok altcoin nerdeyse dün dava bildiriminden önceki seviyelerine döndü.

Shiba Coin Yorum Grafik

Shiba Coin balinalarının risk iştahı Haziran ayında gözle görülür düzeyde arttı. Daha da önemlisi dün gelen dava bildirimiyle balinalar daha büyük alımlar yapmaya başladı. Bu da onların artık son yaşanan olayların ardından yükseliş beklediğini gösteriyor. Bu tarz gelişmeler piyasalarda dibin işaretlenmesini sağlıyor ve ardından satışlar yavaşladıkça toparlanma eğiliminin arttığı görülüyor. Son düşüş dalgasının bittiğine dair henüz kesin kanıtlar yok ama balinalar inançlı ve iyimser.

Yukarıda görüldüğü gibi, bir fiyat düzeltmesi sırasında balina işlemleri arttığında, büyük kurumsal yatırımcıların yakın bir fiyat toparlanmasından emin olduklarını gösterir. Özellikle, 1 Haziran’da Shiba Inu ağında yalnızca 16 Büyük İşlem kaydedilmiştir. Ancak 5 Haziran kapanışına kadar SHIB Büyük İşlemleri iki kattan fazla artarak 40 işleme ulaştı. Yükseliş balinaları bu yörüngede devam ederse, Shiba Coin fiyatının tekrar 0,00001 doları aştığını görebiliriz.

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