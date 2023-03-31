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Dev Altcoin Tepetaklak! En Büyük 10 Kripto Paradan Birisi Olsa da 2 Haftada 10 Milyar Dolar Eridi!

İhraççı şirketinin itfa taleplerinin tamamının rezervlerle karşılanacağına dair güvence vermesine rağmen dev altcoin'den çıkışlar sürüyor.
09:09
31 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Circle‘ın itfa taleplerinin tamamının rezervlerle karşılanacağına dair güvence vermesine rağmen stablecoin’i USD Coin’den (USDC) çıkışlar sürüyor. USDC’nin piyasa değeri son iki hafta içinde yaklaşık 10 milyar dolar düşerek 32.5 milyar dolara kadar geriledi.

2 Haftada 10 Milyar Dolarlık Çıkış Oldu

Circle’ın ihraç ettiği USDC, stablecoin‘in piyasa değerinin son iki hafta içinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir düşüşle 32.5 milyar dolara gerilediği için toplu itfalar görmeye devam ediyor. The Block araştırma direktörü Steven Zheng, “Circle’ın USDC için gecikme olmaksızın tam itfa sunuyor olmasına rağmen, Mart ayı başında yaşanan olayların kripto para yatırımcılarının ve trader’larının stablecoin’e olan güvenine zarar verdiği görülüyor.” yorumunda bulundu.

Son 24 saatteki net itfalar 4.63 milyar dolara yaklaşırken, 4.87 milyar dolarlık yakım yapıldı ve sadece 24.1 milyon dolarlık USDC basıldı. The Block’un sağaldığı verilere göre USDC’nin piyasa değeri aynı dönemde yaklaşık 33.3 milyar dolardan 32.8 milyar dolara düştü.

Her Şey 3.3 Milyar Dolarlık Nakit Rezerv İçin Yapılan Açıklamayla Başladı

Dev stablecoin’le ile ilgili sorunlar Mart ayının başında Circle’ın nakit rezervinden 3.3 milyar doların iflas eden Silicon Valley Bank‘ta (SVB) kaldığını açıklamasıyla başladı. Açıklamanın ardından USDC’nin ABD doları sabitini kaybettiği görüldü. Nitekim ABD’li federal banka düzenleyicilerinin SVB ve Signature Bank’taki müşteri mevduatlarının tamamının ödeneceğine dair garanti vermesinin ardından Circle CEO’su Jeremy Allaire operasyonların sorunsuz bir şekilde devam edeceğini duyurdu. Yine de itfalar artarak devam etti.

Allaire geçen hafta kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda endişeleri ele alarak stablecoin’den yapılan çıkışları ABD bankalarının durumuna ve ABD’li düzenleyici riskine maruz kalan projelerden yatırımcılar arasında daha geniş bir risk azaltma süreciyle ilişkilendirdi. Allaire, “Her zaman yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi ve geçtiğimiz haftalarda yapılan stres testi de dahil olmak üzere 1 USDC‘yi 1 dolar karşılığında basmaya veya itfa etmede hiçbir zaman başarısız olmadıklarını belirtti. Ayrıca “USDC bir protokol ve kripto para olarak halka açık zincirlerde, protokollerde ve cüzdanlarda kesintisiz olarak işlemeye devam ediyor.” eklemesini yaptı.

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