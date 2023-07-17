Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in hizmet altcoin’i Binance Coin (BNB) bir kez daha açığa satış baskısı altında kaldı. Dev altcoin’e bağlı sürekli vadeli işlemlerdeki fonlama oranı yaklaşık son üç ayın en negatif seviyesine çıktı.

BNB İçin Tehlike Çanları Yeniden Çalmaya Başladı

BNB‘ye bağlı sürekli vadeli işlem piyasasındaki yatırımcılar, birden fazla cephede zorlu bir ortamla karşı karşıya olmasından dolayı altcoin’in fiyatının düşmesini bekleyerek açığa satış yapıyorlar.

Kripto veri platformu Coinglass‘ın takip ettiği veriler, sürekli vadeli işlemlerde açık faiz ve hacim ağırlıklı fonlama oranının Nisan ayının sonundan bu yana en düşük seviye olan yüzde -0,18’e düştüğünü gösteriyor. Her sekiz saatte bir güncellenen fonlama oranı, fiyattaki düşüşten kar sağlama amacıyla shortlar’ın veya açık satış yapanların baskın olduğunu, yatırımcıların ağırlıklı olarak fiyatın düşeceği beklentisiyle pozisyon aldıkları anlamına geliyor.

Pear Protocol’ün kurucu ortağı Huff Haus, yüksek oranda negatif olan fonlama oranlarına atıfta bulunarak, “BNB yoğun bir şekilde açığa satılıyor” dedi. Haus, “Son zamanlarda görülen yüksek sayıdaki işten çıkarmalar, borsanın ABD kolu Binance.US’deki BCH çekimleriyle ilgili tutarsızlıklar ve ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) açtığı soruşturmanın devam ediyor ve yakında bir dava dönüşecek olmasından gibi faktörlerden dolayı yatırımcı duyarlılığı daha da kötüleşti.” eklemesini yaptı.

BNB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,23 düşüşle 243,85 dolardan işlem görüyor.

Üst Düzey Binance Yöneticileri İstifası Sonrası Gelen İşten Çıkarmalar

Dünya çapında düzenleyici baskılarla karşı karşıya kalan Binance’in geçen hafta bin veya daha fazla çalışanını işten çıkardığı ve daha fazla işten çıkarmaya gideceği gündeme bomba gibi düşmüştü. Bundan önce ise kripto para borsasının üst düzey üç yöneticisi CZ‘nin olası kara para aklama konusunda DoJ’un açtığı soruşturmayı ele alış şeklini gerekçe göstererek istifa etmişlerdi.

CZ, işten çıkarmalar konusunda yaptığı açıklamada, medyanın FUD yaydığını iddia ederek söz konusu rakamın yanlış olduğunu söyledi. Binance CEO’suna göre söz konusu işten çıkarmalar zaman zaman yapılan işten çıkarmalardan biri ve Binance çalışan sayısını artırmak için işe alımlara devam ediyor.