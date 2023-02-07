Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto topluluklarından biri Türkiye’de ve küresel kripto şirketleri depreme duyarsız kalmadı. Türk halkının bu zor gününde birçok borsa ve şirketten yardım açıklaması geldi. Üstelik yardımlar devam ediyor. Peki şu ana kadar toplamda ne kadarlık yardım açıklandı? Bu yardımlar neden bu kadar önemli?

Kripto Şirketleri Deprem Bağışı

Dün Türkiye 7,5 ve 7,7’lik iki depremle sarsıldı. Bu halen 5’in üzerinde büyüklüğe sahip artçı depremler olmaya devam ediyor. 10 şehrimizi vuran depremde yüz binlerce insan evsiz kaldı. Can kayıpları halen artıyor. Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri ülkemize geliyor ve kripto topluluğu da boş durmuyor. Türk kripto topluluğu sosyal medyada tek yürek ve kripto şirketleri bu duruma sessiz kalmadı. Birçok şirket depremin vurduğu vatandaşların yarasına merhem olmak için yardım açıklamasında bulundu.

Yardım Açıklayan Kripto Şirketleri

Gate borsası 1 Milyon TL değerinde yardım ve yardım paketleri gönderecek.

MEXCTürkiye 1 Milyon TL nakdi yardım açıkladı.

Bitget Borsası 1 Milyon TL

Bitci ekibi, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan kışlık malzeme, temizlik malzemeleri ve yiyecek yüklü yardım aracının yola çıktığını duyurdu.

Justin Sun 2 Milyon TL

OKX Borsası 1 Milyon TL

Bitfinex, Keet, Synonym ve Tether toplamda 5 Milyon TL

Bybit Borsası 100.000 dolar

Binance şimdilik 3 milyon dolar bağış topladı ve kısa sürede bu rakamı 5 milyona tamamlamak istiyor.

KuCoin 1 Milyon TL nakdi yardımı AFAD’a gönderdiğini açıkladı.

Avalanche 1 Milyon dolar değerinde AVAX Coin’in Ahbap kripto cüzdanına gönderdi.

Paribu Borsası 500.000 dolar

BtcTurk 6 Milyon TL

Bunlar dışında birçok yardım çabası daha gördük. Örneğin FibrousFinance takım lideri tobbykitty Ethereum geliştiricileri ve topluluktaki dostlarından ciddi miktarda yardım toplayıp Ahbap hesaplarına gönderilmesini sağladı. Refik Anadol ve Haluk Levent’in kripto yardım kampanyası ise şimdiden milyonlarca TL’ye ulaştı ve devam ediyor.

Kriptonun Desteği Önemli

Kripto paralar dünyanın herhangi bir yerinden bağış yapılabilmesine olanak tanıyor. Yüksek işlem ücretleri olmadan hızlı bir şekilde küresel kripto topluluğu deprem için bağış yapmaya başladı. Vitalik Buterin gibi kripto öncülerinin Hindistan ve Ukrayna gibi ülkelerde yaşayan trajedilere sessiz kalmadığını devasa yardımların toplanmasına öncülük ettiğini biliyoruz. Eğer Türk kripto topluluğu sesini duyurabilirse milyonlarca mağdurun yarasına merhem olabilecek rakamlara ulaşılabilir.

Türkiye yasta, 10 büyük ilde yıkıcı bir deprem oldu ve çoğumuzun yakınları zor durumda. Siz de sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar ve bağışlarınızla destek olabilirsiniz.