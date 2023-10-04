  DeFi’lere İlgi Artıyor: Ethereum Pazarındaki Değişen Dinamikler!

Ethereum‘un (ETH) Proof-of-Stake (PoS) mekanizmasına geçişinden bu yana, liquid staking protokolleri merkezde yer alıyor. Geleneksel staking yönteminde yaygın olan boşlukları da doldurdu. DeFiLlama’ya göre Lido Finance (LDO) gibi projelerin popülaritesi hızla arttı ve 14,59 milyar dolarlık kilitli toplam değer (TVL) ile en büyük DeFi protokolü haline geldi.

DeFi Sektörüne Talep Artıyor

Ancak likit stakingin yükselişi, Ethereum’un arz dinamiklerinde önemli değişikliklere ve özellikle borç verme gibi diğer DeFi sektörlerinde talepte kaymalara neden oldu. Geleneksel yöntem, herhangi birinin düğüm doğrulayıcısı olabilmesi için minimum stake miktarını 32 ETH olarak sabitliyor ve bu da çoğu kişi için oldukça pahalı.

Dolayısıyla yatırımcılar bir likit stake havuzuna katılır ve ETH’lerini, onlar adına stake yapacak olan düğüm operatörlerine devreder. ETH’sini devreden kişi, liquid staking token’ları (LST) biçiminde bir token’ı alır.

Bu token’lar, kullanıcıların staking’e katılmasına olanak tanırken aynı zamanda onlara daha yüksek getiri fırsatları için bunları DeFi’nin başka bir yerinde kullanma hakkını da veriyor. Zincir içi analiz firması Glassnode tarafından hazırlanan bir rapora göre Lido, ETH’nin toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık %32’sinin en büyük likit staking protokolü aracılığıyla stake edilmesiyle piyasanın baskın oyuncusuydu.

Ayrıca bu durum Lido’nun stake edilen ETH’ye tahakkuk eden tüm ödüllerin %32’sini aldığı ve dolayısıyla yeni ETH’nin %32’sinin Lido aracılığıyla dolaşıma girdiği anlamına gelebilir. Düğüm operatörleri ve Lido hazinesi arasında bölünen %10’luk ücret düşüldükten sonra kalan teşvikler veya %28,8, Lido Staked ETH (stETH) holder’larına dağıtılır.

Lido’nun Ethereum’un planlanan emisyon dinamiğini değiştirdiği yer burası olabilir. Likit stake etme olmasaydı, tek başına stake edenler doğrulayıcı ödüllerinin tamamını alacaktı. Ek olarak Lido, bileşik stratejisinin bir parçası olarak toplam ödüllerin bir kısmını yeniden alarak ETH’nin arz akışını dengeliyor.

Glassnode’dan Yeni Analiz

Glassnode’un analizine göre, Lido yeni oluşturulan ETH’de 221 bin dolar alırsa yaklaşık 105 bin dolar staking havuzunda tekrar kilitlenecek ve net emisyon 116 bin ETH oranında azalacak. stETH gibi LST’ler, staking havuzunda kilitli olan her ETH birimini temsil eder. Sürekli olarak ödül aldıkları ve başka yerlerde ücretsiz olarak kullanılabildikleri için birçok uzman, sETH’i ETH’nin getiri sağlayan versiyonu olarak adlandırdı.

ETH ve onun wrapped versiyonu WETH’yi kullanan yeni kullanıcı sayısının, geçen yıl stablecoin Terra USD’nin (UST) çöküşünden bu yana durgunlaştığı gözlemlendiği belirtiliyor. Aksine, stETH ve onun wrapped versiyonu olan wstETH’e olan talep o zamandan bu yana %142 arttı. Özellikle bu yılın başlarında tamamlanan Shapella güncellemesinin yükselişte önemli bir rol oynadığı öne sürüldü.