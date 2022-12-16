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  •   CZ’den Binance’ın Delist Edeceğini Duyurduğu Altcoin İçin Dikkat Çeken Açıklama!

CZ’den Binance’ın Delist Edeceğini Duyurduğu Altcoin İçin Dikkat Çeken Açıklama!

Dev kripto para borsası Binance'ın 15 Aralık'ta delist edeceğini duyurduğu altcoin CEO Changpeng Zhao'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
13:15
16 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance‘ın 15 AralıK’ta delist edeceğini duyurduğu MITH token için CEO Changpeng Zhao’dan açıklama geldi. MITH token’ın arkasındaki Mithril ekibi delist haberinin ardından kripto para borsasına 2018 yılında listelem için verdikleri 200 bin BNB’yi geri istemişti.

“Bunu Yapma Hakkımız Var”

Kripto para borsası Binance’ın MITH token‘ını delist edeceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine CEO Changpeng Zhao‘dan çıklama geldi. Zhao, kişisel Twitter hesabından 2 tweet ile Mithril ekibine yanıt verdi.

Binance CEO’su “Paylaşımınızı gördükten sonra bunu gözden geçirdim. İşte size (ve topluluğa) referans olması için sözleşme maddesi. Siz sözleşmeyi bozana kadar genellikle gizliliğe riayet ederdik. Sigorta depozitosu, geliştiricileri geliştirmeye devam etmeye teşvik etmek için var. Token fiyatınız tetikleyici seviyelerin çok altında. Yorumları okuyorum. Web siteniz çevrimdışı. Neredeyse 2 yıldır tweet atmadınız veya topluluğunuzu bilgilendirmediniz. Ekibimizin doğru kararı verdiğine ve bunu yapma hakkımız dahilinde hareket ettiğine inanıyorum. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı.

Neler Olmuştu?

Kripto para borsası Binance, 15 Aralık’ta MITH token’ını delist edeceğini duyurmuştu. Bu duyurdan kısa süre sonra yıllardır herhangi bir tweet atılmadığı görülen Mithril’in resmi Twitter hesabından açıklama yapılmıştı. Açıklamada 2018 yılında borsaya MITH token’ı listelemesi karşılığında depozito olarak yatırılan ve güncel fiyatlarla 50 milyon dolara karşılık gelen 200 bin BNB’nin kendilerine iade edilmesi talep etmişti.

Mithril‘in ekibinin bu talebi kripto para topluluğunda tartışmaya neden oldu. Topluluğun bir kısmı MITH token’ın delist edilmesi konusunda Binance’a destek çıkarak delist kararının doğru olduğunu söylerken, bazılarının kripto para borsasını hedef aldığı ve listeleme konusunda eleştiriler yönelttiği görüldü.

Öte yandan Binance‘ın delist haberi zaten aşırı değer kaybeden MITH token’ı sarstı. Altcoin’in fiyatı son 2.5 yılın en düşük seviyesi olan 0,008305 doları gördü. MITH’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 26 Nisan 2018 tarihinde 1,55 dolarla kaydedilmişti.

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