BLOCKCHAIN

Compund DAO’dan Tepki Çeken Oylama: Güvenlik Açığına Yönelik Ödül Teşviği Reddedildi

Özet

  • Yazılımcı KP, bulduğu güvenlik açığı ile Compound kullanıcılarının varlıklarına yönelik riski ortadan kaldırdı.
  • Güvenlik ekibine gerekli uyarıları yapan KP, bu konu ile alakalı önlem alınmasını sağladı.
  • KP, konuya yönelik DAO'dan 125.000 dolar değerinde ödül talep etti ancak oylama sonucu bu talep reddedildi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Compound’un v3 protokolünde bir güvenlik açığı keşfeden geliştirici KP, konuya yönelik önemli adımlar attı. KP’nin tahminine göre bu güvenlik açığı bir bilgisayar korsanının kullanıcı fonlarını doğrudan çalmasına olanak tanıyacaktı ve bu adım çok karsız bir maliyetle gerçekleşecekti. Ünlü isme göre bir saldırganın 1 milyon dolarlık fon çalması milyarlarca dolarlık komisyon ücreti ile gerçekleşecekti.

Alt Başlıklar
Güvenlik Açığı İçin 125.000 Dolarlık İstekDAO Teklifi Reddetti

Güvenlik Açığı İçin 125.000 Dolarlık İstek

KP, güvenlik açığını bulup doğruladıktan sonra bunu Compound ekibine ve güvenlik ortağı OpenZeppelin’e, saldırının kanıt simülasyonunu içeren bir kod havuzu ile birlikte bildirdi. Hata ekip tarafından derhal düzeltildi ve böylece KP, Compound DAO’dan mütevazı bir talepte bulunabildi. Geliştirici 125.000 dolarlık bir ödül talip etti. Compound DAO, hata ödülleri için geliştiricilere ödül olarak maksimum 150.000 dolar veriyor.

KP sunduğu teklifte, bir hata ödülünün güvenlik araştırmacılarını ve geliştiricileri gelecekte bileşik hataları ve güvenlik açıklarını belirleme ve ifşa etme konusunda büyük ölçüde motive etmeye yardımcı olacağını belirtti. KP, Comet protokolü üzerinde bir girişim geliştirdiğini ve ödülün pistimizi büyük ölçüde uzatacağını ve değer sağlama ve ekosistemin temel dayanağı olma çabalarımızı görmemizi sağlayacağını da sözlerine ekledi.

KP’nin önerisi, Compound Labs protokol başkanı Kevin Cheng ve OpenZeppelin çözüm mimarisi başkanı Michael Lewellen’in desteklerini de beraberinde getirdi ve bu isimler DAO’nun öneriyi tartışması sırasında KP’nin hatayı düzeltmedeki profesyonelliğini övdü.

DAO Teklifi Reddetti

Konuya yönelik delegeler arasında ödül için üçte ikiden fazla destek olmasına rağmen oylama başarısız oldu ve onay için gerekli 400.000 oy yeter sayısından sadece 15.000 oy düştü. Başkan Yardımcısı Andreesen-Horowitz’in son dakikada yaptığı oylama 256.000 lehte oy getirdi. Ancak KP için bu oy yeter sayıya ulaşmak için yeterli olmadı.

Compound’un hata ödül programına ilişkin yönergeleri protokolün keşfin ciddiyetine ve istismar edilebilirliğine dayalı olarak uygun keşifler için cömert ödüller ödemeyi amaçladığına dikkat çekiyor ancak bu tür ödüllerin tamamen Compound’un takdirine bağlı olarak kararlaştırıldığını açıklıyor. KP ise bu konuda farklı bir adım atarak yeniden bir teklif sundu ve 125.000 dolarlık ödül yerine 100.000 dolar ödül istedi.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Starknet Vakfın’dan Heyecan Yaratan Duyuru: 1.8 Milyar STRK Token Dağıtılacak

Layer-1 Projesi Xion Ekibinden Kritik Adım: Web3 Karmaşıklığı Son Bulacak

Kripto Para Alanını Güçlendirecek! Hong Kong’dan Yeni Plan

Axie Infinity’nin Geliştiricisi Sky Mavis’ten Ortaklık Duyurusu: Süreç Nasıl Devam Edecek?

Son Dakika: Web3 Şirketi Ankr, Matter Labs İle zkSync Hyperchains İçin Ortaklık Sağladı

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Takip Et:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Cardano Rekora Doymuyor: ADA Yükselişini Üç Ana Başlıkta İnceliyoruz
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano Rekora Doymuyor: ADA Yükselişini Üç Ana Başlıkta İnceliyoruz
Cardano (ADA)
Matrixport Tahmini: Bitcoin 2024’e Kadar 125.000 Dolar; Arbitrum ve InQubeta Yorumları 
Sponsorlu Makale
ChatGPT, Bitcoin Yükselirken Solana, XRP, Polygon MATIC, Cardano ve Litecoin İçin Tahminde Bulundu 
Sponsorlu Makale
10x Potansiyeli Var! Uzmandan İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de İnanılmaz Yorum! 2023-2030 Arasında İşte Bunlar Olacak!
Cardano (ADA)
Lost your password?