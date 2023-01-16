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Kripto para piyasaları Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer altcoinler ralli yaparken bir tasfiye tufanı ile mücadele ediyor. Satışların sonucu ne olabilir?

BTC’de Büyük Tasfiye!

CoinGlass’ın tasfiye verilerine göre, kripto para piyasalarında yalnızca son 24 saat içerisinde 180 milyon dolardan fazla tasfiye yaşadı. Ayrıca veri platformundan elde edilen verilerde, 13 Ocak tarihinden bu yana açığa satış yapan yatırımcılar 600 milyon doların üzerinde bir tasfiye işlem gerçekleştirdi.

Yapılan devasa satış işlemlerinin ardından son 24 saat içerisinde, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in tasfiyeleri 34,71 milyon dolar seviyelerine ulaştı. Ayrıca piyasa değerine göre önde gelen kripto para birimi, son yedi gün içinde %23 oranında bir artışla yazı kaleme alındığında 21. dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dönem içerisinde Ethereum tasfiyeleri 47.59 milyon dolar seviyesine ulaştı. Piyasa değerine göre lider akıllı sözleşme platformu, geçtiğimiz hafta içerisine kıyasla %21 oranında bir artış kaydederek yazı kaleme alındığında 1.553 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son ağ aktivitelerine rağmen ETH rakibi Solana (SOL) tasfiyeleri son gün içinde 5,87 milyon dolar seviyesinde. Piyasa değerine göre 11. sırada yer elan kripto para birimi, geçen haftaya göre %61 oranında artışla 23.10 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Aptos’da Yüzde 112 Artış!

Öte yandan piyasa değerine göre 40. en büyük kripto para birimi olan Aptos (APT) için tasfiyeler de son 24 saat içerisinde 5 milyon doları aştı ve yazı kaleme alındığında 5.36 milyon dolara ulaştı. Mevcut konumda kripto para birimi son yedi gün içerisinde büyük bir ralli ile %112 fiyat artışı kaydederek 8.17 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son olarak CoinGlass’a göre, popüler meme token Dogecoin (DOGE) tasfiyeleri son gün içinde 3,29 milyon dolara ulaştı. DOGE, yazı kaleme alındığında geçen haftaya kıyasla %14 artışla 0,0836 dolardan işlem görüyor.