Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, kullanıcılardan, bu ülkelerdeki diğer platformlara giden kripto işlemleri hakkında ek bilgi sağlamalarını isteyeceğini duyurdu.

Coinbase, kullanıcılardan Kanada, Singapur ve Japonya’daki diğer platformlara giden kripto işlemleri hakkında ek bilgi sağlamalarını isteyeceğini duyurdu.

Coinbase, Bu Ülkelerdeki Kullanıcılardan Ek Bilgiler İsteyecek

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, 1 Nisan’dan itibaren yeni gereksinimleri uygulayacak. Coinbase’in yeni gereksinimleri yalnızca bu ülkelerdeki kullanıcıların işlem yaptıkları kişiler ve/veya kuruluşlar hakkında ek bilgi sağlaması gereken üç ülkenin düzenlemelerine uygun olacak.

Coinbase tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kanada, Singapur veya Japonya’da bulunuyorsanız ve Coinbase dışına dijital varlık gönderiyorsanız, ülkeye bağlı olarak varlıkları gönderdiğiniz cüzdanın türü ve alıcı hakkında bilgi vermeniz gerekebilir.

Hangi Bilgiler Gerekli?

Kanada’da yaşayanlar için, kullanıcıların ikamet bilgilerinin yanı sıra alıcının adını da sağlamaları gerekecektir. Ancak Singapur’da yaşayanlar için, kullanıcıların alıcının tam adını ve ikamet ettikleri ülkeyi açıklamaları bekleniyor.

Bununla birlikte, Japonya’da yaşayanlar için Coinbase, göndericilerden varlıkları alan kişinin borsa adını, adresini ve cüzdanını vermesini bekleyecektir. Buradaki istisna, alıcı aynı zamanda bir Coinbase kullanıcısıysa, bir Coinbase kullanıcısının ek bilgileri sağlaması gerekmeyebilir.

1.000 CAD üzerindeki işlemler için Kanada, kullanıcıların ek bilgileri sağlamasını şart koşarken, Japonya ve Singapur’da ikamet edenler bu tür sınırlamalara sahip değildir, çünkü bu ayrıntılar her platform dışı işlemde gereklidir.

Platform ayrıca, herhangi bir ülkede kayıtlı olabilecek ancak artık orada ikamet etmeyen kullanıcıları, etkilenmemek için platformdaki ikamet bilgilerini güncellemeye çağırıyor.

Kripto Topluluğu Nasıl Hissediyor?

Kripto para sektörünün artan büyümesi ve benimsenmesiyle birlikte, birçok kişi alanın daha fazla düzenleme göreceğini tahmin etmişti, ancak hiçbiri düzenleyicilerin bu nitelikteki bilgileri zorlamaya başlayacağını öngörmemişti.

ZKTim‘e göre, Kanada’daki yeni düzenlemeler, ülkenin kamyon şoförünün protestosunu durdurmak için daha önce benimsediği acımasız önlemleri ima ederek, ülkenin “hızla çok daha otoriter bir devlete dönüştüğünü” gösteriyor.

Bazı kullanıcılar, yeni taleplerin kullanıcıları Coinbase gibi merkezi borsalardan merkezi olmayan borsalara ve kendi kendine saklama cüzdanlarına iteceğine inanıyor. Diğerleri ise, bu hareketin kripto para sektörünün gelişmesine yol açan ilkeye aykırı olduğunu belirtti.