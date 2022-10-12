Yeni ortaklık kullanıcılara ne gibi bir fayda getirecek? Detaylar haberimizde.

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ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase son müjdesini verdi. Borsa kullanıcılarının işi kolaylaşacak. Rekabet arttıkça kripto para borsaları da kullanıcılarına sunduğu hizmetin kalitesini artırmak için mücadele ediyor. Yaklaşık 1 saat önce yapılan duyuru kullanıcıların işini fazlasıyla kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Coinbase Duyurusu

Coinbase, Signature Bank ile entegrasyonu duyurdu. Signature Bank, New York merkezli hizmet veren ticari bir banka ve blockchain endüstrisine hizmet veren lider bir finans kurumudur. Coinbase borsası kullanıcıların borsaya daha kolay para transfer edebilmesi için Signature Bank ile ortaklık kuruyor. Coinbase Exchange, kurumsal müşterilerine gerçek zamanlı bir ödeme kanalı oluşturacak. Signature Bank blockchain tabanlı dijital ödeme platformu Signet ile entegrasyon tamamlandı.

Bu gelişmiş ilişki sayesinde Coinbase’in Borsa müşterileri, Coinbase hesaplarını gerçek zamanlı olarak 7 gün 24 saat fonlayabilecek. Yani transferleri için mesai saatlerini beklemeleri gerekmeyecek ve işlemleri çok daha hızlı biçimde tamamlanacak.

Coinbase Borsasının Yeni Özelliği

Signet ödeme platformu 2019 yılında başlatıldı. Dijital varlık alanındaki kilit oyuncuların çoğu gerçek zamanlı olarak transfer işlemlerini bu sistemle yapabiliyor. Coinbase İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Jim Migdal şunları söyledi;

“Signet gibi yeni ve yenilikçi kurumsal ödeme kanallarını desteklemekten heyecan duyuyoruz. Kurumsal yatırımcılar Coinbase’e kolay ve güvenli şekilde hızla transferlerini yapabilecek. Bu ortaklığın likiditemizi de artıracağını düşünüyorum.”

FDIC üyesi Signature Bank, New York genelinde 39 özel müşteri ofisinin yanı sıra Connecticut, California, Nevada ve Kuzey Carolina’da ofisleri bulunan New York merkezli, ticari bankadır. Banka’nın özel müşteri bankacılığı ekipleri, tek noktadan temas yaklaşımı sayesinde öncelikle özel sektöre ait işletmelerin, sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Mayıs 2001’de faaliyete başlayan Signature Bank, 30 Haziran 2022 itibarıyla 116 milyar dolar aktif büyüklüğe ve 104,12 milyar dolar mevduat büyüklüğüne ulaşmıştır. Signature Bank, S&P Global’in 2021 yıl sonu itibarıyla mevduatlara göre ABD’nin en büyük bankaları listesinde 19. sırada yer aldı.

Signature Bank, blockchain tabanlı bir dijital ödeme platformu başlatan ilk FDIC sigortalı banka oldu. Bu sistem müşterilerin 7/24 ABD doları cinsinden gerçek zamanlı ödemeler yapmasına olanak tanıyor ve aynı zamanda NYS Finansal Hizmetler Departmanı tarafından kullanım için onaylanan ilk (bu alandaki) girişimdir.