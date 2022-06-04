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Coinbase Tarafında Deprem, İnsanları Zor Durumda Bıraktılar!

Coinbase, makroekonomik koşullar nedeniyle tüm işe alımları durdurdu. Bununla kalmayıp bir kararla şirket, mevcut iş tekliflerini de geri çekti.
21:15
4 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase işe alımları durdurdu ve olası Coinbase çalışanları iş bulduklarını düşünürken artık kendilerine iş bakmaya başlayacaklarmış gibi duruyor.

İnsanlar Zor durumda

Kripto borsası Coinbase, tüm işe alımları askıya aldığını ve hatta kabul edilen iş tekliflerini iptal edecek kadar ileri gittiğini ve kabul edilen yeni çalışanların da kabulünün iptal olacağını açıkladı.

Duyuru, perşembe günü resmi Coinbase blogu aracılığıyla şirketin Baş Sorumlusu LJ Brock’a atfedilen bir gönderiyle geldi.

Makalede Brock, kararın, şirketi “iş önceliklerini” yeniden düşünmeye zorlayan mevcut “makro ortama” yanıt olarak verildiğini açıkladı. Ne yazık ki, bu öncelikler, şirketin daha önce iş teklif ettiği kişileri içermiyordu. Brock ise şunları kaydetti;

“Mevcut piyasa koşullarına ve devam eden iş önceliklendirme çabalarına yanıt olarak, öngörülebilir gelecekte hem yeni hem de yedek roller için işe alımlar arasındaki süreci uzatacağız ve kabul edilen bir dizi teklifi iptal edeceğiz.”

Sözleşmelerin iptali, kripto Twitter kullanıcıları tarafından acımasız bir iş kararı olarak adlandırıldı. Bir Twitter kullanıcısı, “teklifleri iptal etmek insanların yaşamları ve kariyerleri için çok yıkıcı” olduğu için eylemi “pislik bir hareket” olarak nitelendirecek kadar ileri gitti.

Muhtemelen, en azından bazı olası Coinbase çalışanları için, mevcut rollerine ilişkin bildirimler çoktan yapılmıştı ve sonrasında onlara işlerinin iptal ettiği iletildi.

Stajyer pozisyonlarını da içeren tekliflerin iptal ettiğine dair söylentiler ise henüz doğrulanmadı. Coinbase ve LJ Brock ise kendilerine ulaşılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Coinbase Ne diyor?

Şirkette şu anda mevcut bir pozisyon olmamasına rağmen, Coinbase onların saflarına katılmak için harika bir dava oluşturuyor.

Coinbase kariyer sayfası “Biz Coinbase’iz” diye başlıyor ve şunu ekliyor;

 “100’den fazla ülkede 89 milyondan fazla hesaba hizmet vererek kripto evrenine katılmanın dünyanın en güvenilir yoluyuz. Gel bizimle çalış.”

İş tekliflerini yerine getirmek için Coinbase’e güvenen ve iş arayanlar, artık bu “en güvenilirlik durumunun” güvenilirliğini sorgulamak için iyi bir nedene sahip olabilir.

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