Coinbase CEO'su Brian Armstrong yaptığı açıklamalarla şirketler için kripto paraların geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, dünyadaki her şirketin kriptoya gireceği bir gelecek öngörüyor. Armstrong’a göre, gelecekte her şirket, bugün internet varlığına sahip oldukları şekilde kripto para birimine entegre edilecek. Yorumlar, Armstrong’un abonelik hizmetleri ve mevzuata uygunluk da dahil olmak üzere borsanın geleceği için vizyonunu ortaya koyduğu CNBC ile gerçekleştirdiği bir röportajda geldi.

Kripto ve Web

Yarım saatlik röportajda tahmin ve geleceğe bakış konusunda önemli yorumlarda bulunuldu. Armstrong’dan birkaç kez endüstrinin nereye doğru gittiğini tahmin etmesi istendi. Bu olaylardan birinde Armstrong’a büyük teknolojinin kripto ekosisteminin geleceğinde bir rol oynayıp oynamayacağı soruldu.

Bugünün kripto ekosistemini erken internetle karşılaştıran Armstrong, dünyadaki her şirketin kriptoya entegre olmasını istediğiyle ilgili bir yorumda bulundu.

Her şirketin internete sahip olmasını veya interneti bir şekilde kullanmasını istiyoruz, internet şirketi olmasalar bile bir ana sayfaya sahip olacaklarını veya internet üzerinden yeni müşteriler kazanacaklarını söylemek gibi bir şey. Bence kripto da aynı şekilde ve bu teknolojinin oynayacağı büyük bir rol olacak.

Armstrong’un gördüğü gibi, kripto para birimi ve NFT’ler ve Web3 dahil olmak üzere çeşitli girişimler sonucunda her yerde olacakmış gibi görünüyor. Ancak bu aşamada, bu endüstriler henüz olgunluktan uzak görünüyorlar. Armstrong, endüstrinin şu anki durumunu, diğer konular arasında fazla merkezi olduğu için eleştirmenler için Web2.5 olarak adlandırdı.

Armstrong, bunun Web3 yönünde ilerlemeye devam etmek için sadece bir fırsat olarak göründüğüyle ilgili fikirlerini de ortaya koydu.

Yarının Coinbase’i

Armstrong’a Coinbase’in geleceği hakkında da sorular soruldu. Şirket yakın zamanda iş modelini değiştirerek işlem ücreti modelinden sıfır işlem ücretli abonelik modeline geçiyor. Armstrong, şirketi piyasa şoklarına karşı daha dayanıklı hale getirecek ve gelirini uzun vadede daha öngörülebilir hale getirecek hamlenin arkasındaki mantığı açıkladı.

Armstrong ayrıca şirketin yakın zamanda önerilen yüksek getiri faizli hisse senedi ürününden neden çıktığını da açıkladı. CNBC sunucusu, Voyager ve Celsius’taki sorunların şirketin u dönüşüne neden olduğunu Armstrong’a söyledi. Armstrong, kredi riski profilinden ziyade, onları yeniden gözden geçirmelerine neden olan düzenleyici endişeleri olduğunu söyledi.