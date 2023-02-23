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Coinbase Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Bu Altcoin Uçtu Gitti!

Gizem çözüldü şimdilik bu duyuru tek bir altcoine yaradı.
17:10
23 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dün akşam saatlerinde Coinbase borsası gizemli bir paylaşım yapmıştı. Ardından herkes sebebini merak etti. Bugün ise Coinbase borsası gizemli mesajının arkasındaki hedefini açıkladı. Kimilerine göre müjde kimileri için pek ciddiye alınmayacak bir gelişme. Peki Coinbase borsasını son hamlesi neydi?

Coinbase Son Dakika

Kripto borsası devi, ETHDenver’da yeni Ethereum Layer 2 ağının bir test ağı versiyonu olan Base’i tanıttı. Coinbase’in kıdemli mühendislik direktörü Jesse Pollack’a göre, Ethereum’un Goerli test ağını model alan Base, eninde sonunda ana Ethereum ağına bağlanmak üzere tasarlandı.

“Base ile amacımız, geliştiricilerin kullanıcıların gerçekten kullanmak istediği uygulamaları oluşturmasını gerçekten kolaylaştıran bir platform başlatmak ve daha sonra kullanıcıların bu uygulamaları kullanmasını gerçekten kolaylaştırmak için bunu Coinbase ürün paketine bağlamaktır”.

Jesse Pollack ayrıca şunları söyledi;

“Bu ağların başarılı olmak için token’lara ihtiyacı yok.”

Pollack, bazı durumlarda yerel token’ların ağların müşteriler, kullanıcılar ve geliştiriciler için uygun bir ürün pazarı bulup bulmadığını gizleyebileceğini de sözlerine ekledi. Base, Ethereum Layer 2 ağı Optimism tarafından oluşturulan uyumlu blockchain Layer 2 ağları için bir plan olan açık kaynaklı OP Stack üzerine inşa edilmiştir. Coinbase de OP Stack için çekirdek geliştirici olarak Optimism’e katılacak.

OP Token son duyurunun ardından yaklaşık %30 arttı.

Base Nedir?

Coinbase tarafından başlatılan Ethereum tabanlı layer2 çözümüdür. Örnek vermek gerekirse Polygon (MATIC) popüler bir layer2 çözümüdür. Base, maliyetin çok altında tam EVM eşdeğerliği sunmayı amaçlıyor, Hesap soyutlama için kolay geliştirici API’leri ile blockchain tabanlı uygulamalar için gas ücreti olmadan iletişim imkanı. Base, Optimism tarafından desteklenen standart, modüler, rollup agnostik bir Süper Zincir oluşturma vizyonuyla merkezi olmayan, izinsiz ve herkese açık olmayı amaçlamakta. Coinbase borsası Base Blockchain neden inşa ediliyor sorusuna şöyle bir cevap verdi;

“Kripto ekonomisine milyarlarca kullanıcı kazandırmak için, dapp’lerin etkileşime girmesi daha kolay, daha ucuz ve daha güvenli olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için, geliştiricilerin bu dapp’leri oluşturmasını daha da kolaylaştırmamız gerekiyor. Base’i inşa ederken, birkaç temel ilkeye açıkça bağlı kalıyoruz: Base’i Ethereum L1’e, diğer L2’lere ve Solana gibi diğer L1 ekosistemlerine kolay ve güvenli erişim sağlayacak şekilde tasarlıyoruz. Kullanıcıları Base’den başlamaya ama her yere gitmeye teşvik ediyoruz. Küresel kripto ekonomisi için temel yazılım tamamen açık kaynak kodlu ve serbestçe kullanılabilir olmalıdır. Base, Optimism ile işbirliği içinde MIT lisanslı OP Stack üzerine inşa edilmiştir. OP Stack üzerinde çalışan ikinci Core Dev ekibi olarak, bu yazılımın herkesin kullanımına açık bir kamu malı olmasını sağlamak için katılıyoruz.”

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