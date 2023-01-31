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Coinbase 4.000 Altcoin İçin Müjdeyi Verdi! Borsayı Kullananlar Dikkat!

Coinbase'den milyonlarca yatırımcıyı yakından ilgilendiren beklenen müjde geldi! Hatalı gönderilen ERC-20 tabanlı token'larda son durum ne?
22:58
31 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler kripto para borsası Coinbase milyonlarca yatırımcıyı yakından ilgilendiren müjdeyi duyurdu. İşte hatalı gönderilen token’larda son durum!

Coinbase’den Sevindiren Haber!

Coinbase bir süredir gündemde olan hatalı gönderilen ERC-20 tabanlı 4.000 altcoin ile ilgili dakikalar önce önemli bir haberi duyurdu. Borsayı kullanan yatırımcıların beklediği haberde kripto para borsası kullanıcıların ERC-20 token’larını güvenli bir şekilde çekebileceğini belirterek çalışmaların sonuna gelindiğini belirtti. CoinBase açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ERC-20 kurtarma aracımızı artık müşterilerin %100’üne ulaştırdık. Tüm uygun müşterilerimiz desteklenmeyen yaklaşık 4.000 ERC-20 token’ını bugün güvenli bir şekilde kurtarmaya başlayabilir.

Yapılan son açıklamaların ardından birçok yatırımcı derin bir nefes alabilecek. Coinbase borsasına hatalı şekilde gönderilen ve birçok tartışmalı ortamlara neden olan hataya yönelik çalışmalar sonucunda, desteklenmeyen varlıkları son geliştirme sayesinde müşteriler geri hesaplarına çekebilecek.

Coinbase’den Kurtarma Çalışması!

Dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan kripto para borsası Coinbase ilk olarak 15 Aralık tarihinde yaptığı bir duyuruda, bir Coinbase adresine yaklaşık 4.000 ERC-20 token’ından herhangi birine gönderen kullanıcıların, “varlığın kaybolduğu işlem için Ethereum TXID’yi ve kayıp kripto para biriminin sözleşme adresini” sağlayarak daha önce kurtarılamayan fonlarını kurtarabileceklerini söylemişti. Ayrıca borsa, Wrapped Ether (wETH), TrueUSD (TUSD) ve stake edilmiş Ether’de (STETH) dahil olduğu belirli ERC-20 token’larının, 100 dolardan fazla işlemlerde yüzde 5’lik bir ücretle kurtarma için uygun olacağını duyurmuştu.

Öte yandan kripto para sektöründe pek çok kullanıcının neredeyse ekosistemin başlangıcından bu yana yanlışlıkla gönderilen token’larla başı dertte. 2018 yılında Kanada’da görülen bir davada, mahkeme şu anda geçersiz olan 530 Copytrack (CPY) token’ı yerine 530 Ethereum (ETH) alan bir kullanıcının bunları iade etmesi gerektiğine karar vermişti. Avustralya’da görülen benzer bir olayda ise Crypto. com’un bir kullanıcıya 100 dolar geri ödemek yerine yanlışlıkla 10,5 milyon dolar gönderdiği bir dava için de benzer bir karar verilmişti.

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