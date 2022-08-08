Polygon (MATIC), son dönemde yaptığı ortaklıklar ve güncellemeler ile gündemde kalmayı başardı. Analistlere göre, bu gelişmeler MATIC fiyatı için katalizör görevi görebilir

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Polygon (MATIC), son dönemde yaptığı ortaklıklar ve güncellemeler ile gündemde kalmayı başardı. Analistlere göre, bu gelişmeler MATIC fiyatı için katalizör görevi görebilir.

MATIC, Ağustos’ta İvme Kazanacak!

Blok zinciri ağı üzerinde meydana gelen işlemlerin maliyetini ve karmaşıklığını azaltması ve hızı artırması ile ön plana çıkan Polygon, bir çok büyük şirket tarafından tercih edildi. Polygon, Ethereum’u Katman-2’de ölçeklendirmek için özel olarak inşa edilmiştir. Stake etme ve işlem ücretlerinin ödenmesi için kullanılan MATIC de her geçen gün yatırımcı sayısını artırmayı başardı. Coca-Cola’nın Uluslararası Dostluk Günü’ne özel NFT koleksiyonu için Polygon’u seçmesi altcoin için önemli bir katalizör görevi görebilir. Polygon Studios, Coca-Cola ile işbirliğinin bir parçası olarak Uluslararası Dostluk Günü’ne özel NFT koleksiyonunun lansmanına dair resmi bir duyuru yaptı. Coca-Cola ayrıca, “Coca-Cola, Metaverse’deki birinci yıldönümünü Uluslararası Dostluk Günü’nde NFT koleksiyonu ile kutluyor” şeklinde bir gönderi paylaştı.

MATIC, an itibariyle 0,9381 dolardan işlem görüyor. Invez analistlerinden Milko Trajchevski’ye göre, güvenilir bir tahmin yapmak için MATIC’in Temmuz ayı boyunca performansının yanı sıra tüm zamanların en yüksek seviyesini incelememiz gerekiyor. MATIC, tüm zamanların en yüksek seviyesine, 2,92 dolar ile 27 Aralık 2021’de ulaştı. Bir önceki ay boyunca performansına baktığımızda, altcoin, 2 Temmuz’da 0,4509 dolar ile en düşük değerine sahipti. En yüksek değer noktası ise 31 Temmuz’da 0,9886 dolardı. Bu süreçte, %119’lık bir artış görebiliriz. Analiste göre, hem Mercedes hem de Coca Cola ile yapılan ortaklıklar sonunda MATIC fiyatının Ağustos sonunda 1.2 dolara ulaşması beklenebilir.

MATIC, Emin Adımlarla Hedefine İlerliyor

Polygon’un çeşitli sektörlerde yaygın olarak benimsenmesi hız kesmeden devam ediyor. Mercedes Benz Group’un bir parçası olan Daimler Güney Doğu Asya, blockchain tabanlı bir veri paylaşım platformu başlatmak için Ethereum Layer-2 ölçekleme çözümü Polygon‘u kullanacağını açıkladı. Acentrik olarak adlandırılan platform, işletmelerin veri alıp satmalarını sağlayacak. Acentrik, Mercedes-Benz ortağı tarafından piyasaya sürülmesine rağmen, blockchain platformu, sigorta bilgilerinden klinik deneylere kadar farklı verilerin ticaretini yapmak için kullanılabilir. Benzer girişimlere sahip çoğu platformun aksine, Acentrik’in verileri blok zincirinde saklanmaz.

Ledger Insight raporuna göre, her veri kümesini temsil etmek için NFT kullanılır. Rapora göre, verilerin alım satımı Polygon ve Ethereum Rinkeby test ağı üzerinden yapılacak. Bununla birlikte, işlemler Polygon üzerinde gerçekleştirildiğinden, kullanıcıların ağın yerel kripto para birimi MATIC’i kullanarak gas ücreti ödemeleri gerekecektir.