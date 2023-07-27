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  •   Chicago Ticaret Borsası Bildirdi! Büyük Yatırımcılar Bitcoin ve Altcoin Kralına Akın Etti!

Chicago Ticaret Borsası Bildirdi! Büyük Yatırımcılar Bitcoin ve Altcoin Kralına Akın Etti!

Özet

  • Chicago Ticaret Borsası (CME), büyük yatırımcıların düzenlemeye tabi BTC ve ETH vadeli işlemlerine rekor düzeyde katılımını bildirdi.
  • Riskten korunma araçlarına olan talepteki artış işlem hacimlerini ve açık pozisyon sayılarını rekor seviyelere taşıdı.
  • Bitcoin ve Ethereum'un güçlü performansı, kurumsal ilgiyi artırdı ve vadeli işlemler ile opsiyonlarda büyük bir sıçrama yaşandı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:02
27 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Chicago Ticaret Borsası (CME), ikinci çeyrekte düzenlemeye tabi Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) vadeli işlemlerine büyük yatırımcıların rekor düzeyde katılım gösterdiğini bildirdi. Riskten korunma araçlarına olan talepteki artış BTC ve ETH vadeli işlem ve opsiyonlarında işlem hacimlerinin ve açık pozisyonların sayısının rekor seviyelere çıkmasını sağladı.

Bitcoin Vadeli İşlemlerine Dönük Kurumsal İlgi Arttı

En az 25 BTC ile ticareti yapılabilen vadeli işlem sözleşmesine sahip olan büyük açık faiz katılımcılarının sayısı çeyrek boyunca ortalama 107 olurken, ETH’nin büyük açık faiz katılımcılarının sayısı ortalama 62 oldu. CME, büyük yatırımcıların güçlü katılımını Bitcoin vadeli işlemlerine artan kurumsal ilgiye bağladı. Yatırımcılar, piyasada artan volatiliten korunmak ve risk ve maruziyetini yönetmek için düzenlenmiş mekanlar ve ürünlere yöneldi.

CME’nin düzenlenmiş ve nakit uzlaşmalı vadeli işlemlerine ait veriler, doğrudan kripto paralara sahip olmadan kripto paralara yatırım yapmak isteyen kurumsal yatırımcılar için tercih edilen bir seçenek olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Büyük yatırımcıların rekor katılımı, en iyi büyük kripto paranın yılın ilk çeyrekteki rallisini devam ettirmesiyle gerçekleşti. Bitcoin ikinci çeyrekte değerini yüzde 7 oranında artırarak yılın ilk yarısında yüzde 84’lük bir artış yaptı. Ethereum ise aynı dönemde değerini yüzde 61 artırdı.

BTC ve ETH Vadeli İşlem ve Opsiyonlarında da Büyük Sıçrama Oldu

Riskten korunma araçlarına yönelik talepteki artış BTC ve ETH vadeli işlem ve opsiyonlarında işlem hacimlerinin ve açık pozisyonların sayısının artmasına katkıda bulunarak yılın ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Standart Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine olan açık ilgi ilk yarıda ortalama 14 bin 800 sözleşme ile rekor seviyeye ulaşarak 2022 yılına kıyasla yüzde 15 artış gösterdi. Buna ek olarak, Bitcoin opsiyonlarına olan açık ilgi ortalama 9 bin 400 sözleşme ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 175 gibi etkileyici bir artış kaydetti.

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