Chevrolet kendisini NFT sektörüne son giriş yapan otomobil üreticisi olarak görse de, bu girişi iddialı olacak gibi gözüküyor.

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Başlık ilgi çekici değil mi? İlgi çekici olduğu kadar doğruluk payı da var tabi 🙂 Çünkü Chevrolet NFT sektörüne en son giriş yapan otomobil üreticisi olduğunu duyurdu. Diğer bir ismi ile Chevy, Corvette temalı bir NFT’yi açık artırmaya çıkarma planlarından bahsetti. Ancak kazanan teklif sahibi sadece blok zincirinde NFT sahibi olmak ile kalmayacak, aynı zamanda sanat eserinden ilham alan gerçek spor arabanında sahibi olacak.

Instagram’da xsullo kullanıcı adına sahip Nick Sullo(art sanatçısı), siber punk manzaralı bir alanda nane yeşili renkte bir Corvette z06 çizimi gerçekleştiriyor. Bunu gören Chevrolet ise beğeniyor ve Nick Sullo ile görüşüp, bu çizimi NFT’e dönüştürüp NFT pazarında açık arttırma usulü satışa çıkarmaya karar veriyorlar. Böylelikle Chevrolet NFT dünyasına adım atmış oluyor. Lakin olay nasıl gerçekleşecek, ne olup bitecek mevzusuna girmeden önce bu görselde ki spor arabanın ne olduğuna bakalım istiyorsanız (?)

Yeni Z06, Chevy’nin İtalyan isimleri olan diğer tüm süper otomobil üreticileri için bir alternatifi. Doğrudan sürücünün arkasında bulunan, doğal emişli 5.5 litrelik V-8 orta motora sahip ilk Corvette. Ve önceki modellere göre daha sert, tack odaklı bir spor otomobil. Tabi ki bu otomobil henüz piyasa da yok çünkü NFT satışı ile birlikte 2023 yılında kişiye özel tasarlanması için hazırlanıyor.

NFT pazar yeri SuperRare tarafından gerçekleşecek olan açık artırma, 20-24 Haziran tarihlerinde yapılacak ve teklifler yalnızca Ethereum üzerinden kabul edilecek. Chevrolet tüm gelirin bir eğitim yardım kuruluşu olan DonorsChoose’a gideceğini söylüyor.

Yukarıda da dediğim gibi kazanan teklif sahibi sadece xsullo’nun NFT’sini değil, aynı zamanda bu renkte boyanmış tek araba olacak olan “Minted Green” Corvette’i de alacak. Chevrolet, Minted Green rengini başka hiçbir üretim Z06’ya uygulamamaya yemin ediyor. Sadece bununla kalmayıp otomobil, NFT müzayedesiyle sonsuza kadar bağı olacak olan RFN opsiyon kodunu da taşıyacak.