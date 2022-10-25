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Chainlink (LINK) Güncel Veriler! Fiyat Artışı Gelecek Mi?

Popüler altcoin Chainlink'de (LINK) güncel veriler ne durumda? Olası bir yükseliş hareketi için gerekenler neler? İşte ayrıntılar!
01:05
25 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain analiz platformu Santiment’ten elde edilen verilere göre, Chainlink’in (LINK) 23 Ekim tarihindeki gün içi işlem hacimlerinde balina adreslerinin sayısında ciddi bir artış yaşandı.

LINK’de Balina Hareketliliği

Santiment tarafından yayınlanan verilerde, 23 Ekim’de LINK’in balina adres sayısında önemli bir artış yaşandı. LINK’i elinde tutan balina adreslerinin sayısındaki artış, kripto para biriminin fiyatının 7 dolar seviyesinin üzerine iten bir ralli ile aynı zamana denk geldi. LINK’in kısa vadede bir fiyat rallisi için iyi bir konumda olup olmadığını değerlendirmek için diğer zincir üstü metriklere bir göz atalım.

Veri analiz formu Santiment’e göre son 60 gün, LINK’i biriktiren yatırımcılar tarafından önemli. 25 Ağustos’tan bu yana, token’ın borsalar dışındaki arzında bir artış oldu. Böyle bir artış, genellikle bir kripto para biriminin fiyat artışını hızlandıran bir birikim eğilimini gösterebilir. Benzer şekilde LINK’in borsalardaki arzı aynı dönemde önemli ölçüde düştü. Bu durum kripto para birimi için satış baskısındaki düşüşü doğrulayabilir. Böylesine sürekli bir düşüş, daha fazla birikimin devam edebileceği anlamına geldiğinden, fiyatta yakın bir rallinin göstergesi de olabilir.

Ralli Engeli

Bu tür faaliyetler token’da bir fiyat yükselişinin göstergesi olsa da, bu sonuca varmak için yeterli değil. Ayrıca Santiment’e göre, Eylül ayının sonundan bu yana token ticareti yapan benzersiz adreslerin sayısında bir düşüş yaşandı. Ağdaki yeni adreslerin sayısı da ayın başından beri ciddi şekilde azalarak 6 Ekim’den bu yana %49 oranında bir düşüşe sebep oldu.

Ağ etkinliğindeki düşüşün yanı sıra LINK ağındaki hareketsiz token’ların sayısında sürekli bir büyüme olduğunu gösteren metriğin uzun süreli bir uzantısını ortaya çıkardı. Bu durum aynı zamanda son 90 gün içinde istikrarlı bir şekilde yükselen ortalama dolar yatırım yaşı metriği tarafından da doğrulandı. Bu metriklerdeki büyüme, genellikle LINK’in ağında bir miktar durgunluk olduğu anlamına gelebilir. Basitçe söylemek gerekirse, hareketsiz token’lar el değiştirmeye başlamadıkça, herhangi bir önemli fiyat rallisi engellenebilir.

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