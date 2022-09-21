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Fed tarafından gelen haber akışı kripto para yatırımcılarının heyecanını üst düzeye çıkardı. Ancak Cardano yatırımcıları daha heyecanlı. Aylardır bekledikleri Vasil Hard Fork için artık zaman daralıyor. Sadece saatler kaldı ve süreç yarın başlayacak. Peki Vasil ile Cardano kullanıcıları için neler değişecek. Yatırımcıların Vasil hard fork için bilmesi gereken detaylar neler? Elbette detaylar haberimizde.

Cardano Vasil Hard Fork

Cardano, 22 Eylül’den başlayarak beş günlük bir süre boyunca merakla beklenen Vasil sert çatalından geçecek. Ağı daha ölçeklenebilir hale getirecek olan bu yükseltme birçok iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Layer1 blockchainler arasında token değeri açısından en büyüklerden olan Cardano, Ethereum Merge sürecini tamamlayana kadar piyasa değerine göre en büyük PoS Akıllı Sözleşme platformuydu. Yani piyasa değerine göre Avalanche ve Solana gibi rakiplerini çoktan gerisinde bırakmıştı.

Mayıs ayında kripto para piyasaları çökerken Cardano (ADA) yatırımcıları Vasil hard fork beklentisiyle satışlarını sınırlandırıyordu. Bu durum ADA fiyatının sınırlı kayıplar yaşamasına neden oldu. Bugün Powell nispeten iyimser açıklamalarda da bulunduğu için kısa vadede kripto para piyasalarının pozitif bir havada olacağını varsayarsak ADA yatırımcılarını güzel günler bekliyor olabilir.

Vasil Hard Fork Nedir? Ne Getirecek?

Cardano’nun kurucu ortağı Charles Hoskinson, 18 Eylül’deki canlı yayın sırasında, “Herhangi bir sorun olacağını tahmin etmiyoruz ve artık geri dönüş yok” dedi. Gelen tepkilerden yılan Hoskinson da büyük güncellemenin bir an önce yayınlanmasını istiyor. Vasil, Cardano blockchain’inin çeşitli yönlerini geliştirmeye hazırlanıyor. Cardano geliştiricisi Input Output Hong Kong’un (IOHK) bir blog gönderisine göre Vasil, Cardano üzerine inşa edilen uygulamaların “daha hızlı ve daha güvenli” hale gelmesini sağlayacak ve kullanıcı deneyimini geliştirirken yazılımcıların işini kolaylaştıracak.

Ayrıca ağın ölçekleme yeteneklerini geliştirecek ve işlem ücretlerini azaltacaktır. IOHK, Vasil’in Cardano‘nun şu ana kadarki “en önemli güncellemesi” olduğunu söyledi.

ADA fiyatı yazı hazırlandığı sırada Binance borsasında 0,456 dolarda bulunuyordu. Faiz kararının ardından 0,43 dolara kadar düşen fiyat hızla 0,45 seviyesinin üzerine tırmandı.