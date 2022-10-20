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Cardano’dan (ADA) Yeni Gelişme! Fiyata Etkisi Olacak Mı?

Yükseltmesi ile gündeme sıkça gelen Cardano (ADA) yeni bir gelişmeye adım attığı söyleniyor. Atılan adım fiyata etki edecek mi?
00:31
20 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA), Vasil hard fork yükseltmesinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden sadece birkaç hafta sonra blok zinciri için sırada ne olduğuna dair birkaç ipucu paylaştı. Cardano Vakfı, 18 Ekim tarihinde bir oylama hakkında tweet attı.

Cardano’da Yeni Gelişme!

Cardano uzun süredir beklenen Vasil hard fork yükseltmesini geçtiğimiz haftalarda başarılı bir şekilde tamamlayarak piyasaya sürdü. Yükseltmenin etkisi hala devam ederken Cardano Vakfı, kripto para birimi adına başlattıkları bir oylama hakkında bir paylaşımda bulundu. Yapılan oylama için yürütülen çalışmanın merkezi olmayan bir uygulama (dApp) olduğu belirtiliyor. dApp, Cardano Zirvesi için geliştiriliyor olsa da, daha geniş bir kapsama sahip olabileceğine dair bazı göstergeler mevcut.

Bununla birlikte ADA ekibi zirvenin ötesine geçen oyunlar geliştirdi. Ayrıca ek geliştirmeler ve oylama uygulaması ekosistem dışında da popüler hale gelebilir. Bahsedilen güncellemenin yanı sıra Cardano’nun NFT alanı da yavaş yavaş bir gelişim sürdürüyor. Veri ve keşif platformu olan Stockwits, akıllı sözleşme Cardano’nun popüler ilk üç NFT zincirine girdiğini bildirdi. Ayrıca opencnft verilerine göre, son 24 saatte bir milyondan fazla NFT işlem gördü. Buna ek olarak ADA’nın ticaret hacmi ise 2,6 milyondan fazla bir seviyeye ulaştı.

NFT Başarısı

Cardano, NFT işlem hacminde Immutable X’i 968.000 dolar ile aşarak, Ethereum (ETH) ve Solana’dan (SOL) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Ape Society, Spacebudz, Claymates by Claymates ve Derp Apes, Cardano zincirindeki bu başarıya öncülük eden en önde gelen NFT platformları arasında. Öte yandan veri analiz firması olan Santiment’e göre Cardano’nun günlük ortalama aktif adres sayısı, Mayıs ayında görülen 154.000’lik zirveden önemli ölçüde düşerek 47.000 civarına geriledi. Hafif bir düşüş gözlemlenmesi normal karşılanabilir, ancak bu seviye zincirin faaliyet veya ilgi eksikliğinden ve çok daha geniş piyasa koşullarından kaynaklanmış olabilir.

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