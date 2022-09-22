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Cardano (ADA) Vasil hard fork güncellemesini 22 Eylül tarihinde piyasa sürmeye hazırlanırken, altcoinde hareketli saatler yaşanıyor.

ADA’da TVL Artışı

DeFiLlama’ya göre, son yedi gün içinde ADA’nın Kilitlenen Toplam Değerinde (TVL) büyük bir artış yaşandı. Bir TVL toplayıcısı olan DeFiLlama, ADAX’ın son otuz günde %2564 arttığını belirtti. Tüm bu artışlar, Cardano’nun TVL değerinin 79.48 milyon dolara ulaşmasına neden oldu. Ancak yaşanan artışların ardından ADA’nın TVL’si Ağustos ayı içerisinde ulaştığı 100 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkamaya yetmedi.

Cardano ağında yaşanan gelişmelerin bir nedeni olarak Vasil Hard Fork yükseltmesinin arkasındaki firma olan Input Output Global’in, ekosistemin yükseltme için hazır olduğu konusunda yapılan bir duyurusundan kaynaklandığı belirtiliyor. 20 Eylül tarihinde yayımlanan resmi bir yazıda Input Output, Cardano’nun ana ağ bloğunun %98’inden fazlasının geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Şirket ayrıca ADA zincirindeki Merkezi Olmayan Uygulamaların (DApp) test edildiğini ve hazır olduğunu doğruladı.

Aktif Adres Artışı Ve Binance Desteği

Bununla birlikte açıklanan verilere göre zincir üstü ölçümler, Cardano’nun Vasil Hard Fork yükseltmesini etkinleştirmeye hazır olduğu yönünde. Ayrıca bir veri analiz firması olan Santiment’in yayınladığı raporlara göre, Cardano’nun geliştirme faaliyeti 19 ve 20 Eylül arasında büyük ölçüde artış kaydetti. Yazı kaleme alındığında verilerde yaşanan düşüşe rağmen, ADA’ya olan ilginin büyük bir artış gösterdiği belirtiliyor. 20 Eylül tarihinde 9.910 olan sosyal hacim 17.200 seviyelerine yükseldi. Cardano’da yaşanan diğer artışlara benzer şekilde, ADA’nın 24 saatlik aktif adreslerinin bazı sabit seviyeleri korumaya devam ettiği bildirildi. Yazı kaleme alındığı tarih itibariyle ADA’nın aktif adres sayısı 19 Eylül ile 20 Eylül arasındaki seviyeye benzer şekilde 57.700 civarında seyrediyor.

Öte yandan Cardano’nun Vasil Hard Fork yükseltmesine kripto para borsalarından ekstra destek geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın ABD şubesi de yükseltmeyi desteklediğini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında Input Output Global’in raporlarında, borsalardaki likiditenin yalnızca %55’i yükseltme için hazır durumdayken likidite hazırlığı %73’e yükseldi.