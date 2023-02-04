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Cardano’da (ADA) On-Chain Veriler! İşte Altcoinin Dönüm Noktası!

Akıllı sözleşme platformu Cardano'da (ADA) zincir üstü veriler nasıl bir fiyat hareketine işaret ediyor. ADA fiyat tahmini hangi yönde?
23:10
4 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki son dönemlerde yaşanan fiyat artışları altcoinlere ve Bitcoin’e (BTC) olan ilgiyi arttırdı. Önde gelen akıllı sözleşme platformlarından biri olan Cardano’da (ADA) güncel veriler neler?

Cardano’da TVL Artışı!

Cardano’nun geçen aya ilişkin mali performans ölçümleri ağırlıklı olarak olumlu olduğu belirtiliyor. Çeşitli DeFi protokollerinde artan aktivite, ADA’da %63 oranında bir fiyat artışıyla sonuçlandı. Ayrıca ağın TVL’si yıl başından bu yana %100 oranında bir artış kaydetti. ADA fiyatındaki en önemli artış ise Şubat ayının ilk haftasında Cardano TVL’sinin, Ethereum (ETH) topluluğundaki hafif olumsuz hissiyatın ortasında bir artışa tanık olmasının ardından gerçekleşti.

TVL, akıllı bir sözleşmede kilitlenen kripto para biriminin hacmini ölçer. TVL’deki bir artış genellikle yerel Layer-1 token’ının fiyatında bir artışa yol açabilir. Ayrıca uzmanlara göre Cardano fiyatı, büyük ölçüde yatırımcıların  “Şanghay yükseltmesini” ön planda tutmasıyla gerileyen ETH duyarlılığından faydalandı.

ADA On-Chain Verileri!

ADA’nın kripto para borsalarındaki toplam açık pozisyonu, 11 Ocak – 2 Şubat 2023 arasında 160,98 milyon dolardan 195,32 milyon dolara yükseldi.  ADA’ya olan ilgi 11 Ocak civarında, Ethereum geliştirici topluluğunun ilk etapta Eylül 2023 için planlanan Şanghay yükseltmesinin daha sonra Mart 2023 için planlandığını duyurduğunda bir artışa tanık oldu. Bu ölçümdeki bir artış, genellikle artan bir türev sözleşme hacminin oluşturulduğunu gösteren bir yükseliş sinyali olarak kabul edilebilir.

Öte yandan Dune Analytics’ten gelen verilere göre, yaklaşık 19 milyar dolar değerinde ETH token’ının staking yapılmayacak şekilde ayarlandığını gösteriyor. Bu nedenle analistlere göre birçok yatırımcı, piyasalarda yaşanan fırsatlardan yararlanabilmek adına Cardano ekosistemine yöneldi. Uzmanlara göre son Cardano TVL’si ve açık pozisyon büyümesinin, önümüzdeki haftalarda ADA için daha fazla kazanca dönüşmesi bekleniyor.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre ADA, 0.40 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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