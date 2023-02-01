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Cardano’da (ADA) Grafikler Tersine Dönecek Mi? Şubat Ayı Fiyat Tahmini!

Cardano'da (ADA) Şubat ayı beklentileri neler? Kripto para birimini ele alan uzmanlara göre, grafikleri alarm veriyor! Geri dönüş kapıda mı?
01:00
1 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano’nun (ADA) fiyatı 2023 yılının ilk ayı geride kalırken %67 oranında bir artışla önemli bir başarı elde etti. Bu durum kripto para biriminde alçalan bir direnç çizgisinden kırılmaya neden oldu ve 30 Ocak tarihinde 0,400 dolara kadar yükselmesine neden oldu.

ADA Verileri!

ADA 2022 yılında gelen üst üste kayıpların ardından Ocak ayı itibariyle etkili olan fiyat artışı çift hanelere varacak yükselişlere neden oldu. Ancak ADA fiyatı grafiklerini ele alan uzmanlara göre, yukarı yönlü hareketin tamamlandığını gösteren bir aşağı yönlü mum çubuğu oluşturdu. Ayrıca düşüşün, günlük göreceli güç endeksinde (RSI) aşağı yönlü bir sapmayı doğruladığı belirtiliyor.

Uzmanların belirttiği düşüş okumalarının bir sonucu olarak, kripto para biriminde yakın zaman içerisinde aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Analistlere göre, bu durum gerçekleşirse ADA fiyatı 0,328 dolarlık yatay destek alanını yeniden test edebilir. Öte yandan ADA’nın ana direnç alanı 0,417 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, yukarı hareketin devam edeceğini ve 0,55 dolar gibi yüksek seviyelere yol açabileceğini gösterebilir. Analistlerin altı saatlik kısa vadeli zaman diliminden yaptığı teknik analiz, aşağı yönlü hareketin devamını desteklediği belirtildi.

Cardano’da Düşüş Beklentisi!

Sonuç olarak uzmanlar 24 Şubat için aşağı yönlü bir Cardano fiyat tahmini ön görüyor. Düzeltme Şubat ayı içerisinde beklenirken, kripto para biriminin grafiklerinde görülen kama kırılması önümüzdeki 24 saat içerisinde gerçekleşebilir. Ancak takozun üzerinde kesin bir kapanış, belirtilen aşağı yönlü Cardano fiyat tahminini geçersiz kılabilir. Daha önce belirtildiği gibi uzmanlara göre, bu hareket 0,55 dolara doğru bir yükseliş hareketi başlatabilir. Sonuç olarak Şubat ayı için ADA fiyat tahmini düşüş yönünde ve 0,319-0,338 dolar bölgesine doğru bir düşüş bekleniyor. Ancak 0,39 doların üzerinde bir günlük kapanış, bu düşüş tahminini geçersiz kılabilir ve 0,55 dolara doğru bir yükselişi katalize edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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