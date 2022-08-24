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Kripto para piyasalarında hakim olan belirsizlik etkisini sürdürüyor. ABD’nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yükselişe geçen piyasa, tepki alımlarından sonra yeniden düşüşe geçen kripto para piyasası bugün erken saatlerde yerini küçük çaplı bir yükselişe bıraktı. Piyasalarda son durum bu şekilde iken popüler altcoinlerden biri olan Cardano’nun (ADA) Vasil hard fork yükseltmesinin de sonlarına yaklaşılıyor.

Cardano Yükseltmesinde Son Durum!

PoolTool tarafından açıklanan verilere göre, stake pool operatörlerinin (SPO) %46 oranında ki kısmı node’larını geçen hafta yayınlanan 1.35.3 sürümüne güncelledi. Ayrıca bu sürüm yaklaşan Vasil hard fork yükseltmesi için en yoğun bir şekilde test edilen olarak seçildi. Merakla beklenen Cardano yükseltmesi öncesinde SPO’ların %75’inin, node’larını güncellemesi gerekiyor.

Bununla birlikte ınput output verileri yeterli düzeyde likidite sağlamak için ana ağ lansmanı gerçekleşmeden önce en az 25 kripto para birimi değişiminde kullanılması gerekiyor. Cardano’nun merkezi olmayan geliştirme topluluğu, yükseltme uygulanmadan önce Vasil hard fork’un arkasında bir fikir birliği oluşturmalı. Cardano’nun test ağıyla ilgili endişeler, bir ekosistem geliştiricisi tarafından yayınlanan sert bir Twitter ileti dizisinin ardından topluluk içindeki tartışmalara neden oldu.

Charles Hoskinson Yorumu

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın programına konuk olan Charles Hoskinson, yatırımcılara Vasil hard fork yükseltmesinde kalite sorunu olmadığı konusunda güvence verdi. Ayrıca Charles Hoskinson, yükseltmenin teknik konularıyla ilgili tartışmaların sosyal medyadan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Vasil hard fork yükseltmesinin ilk olarak Haziran ayının başlarında ana ağda yayınlanması gerekiyordu, ancak teknik zorluklar nedeniyle birkaç kez ertelendi. İddialı yükseltmenin Cardano’nun ölçekleme yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmesi bekleniyor. Geçen Eylül ayında piyasaya sürülen Cardano’nun Alonzo hard forku, akıllı sözleşmeleri mümkün ağ üzerinde mümkün kılmıştı.

Yazı kaleme alındığında ADA, test ağı tartışmaları nedeniyle düşük performans göstererek geçen haftaya kıyasla %18,24 oranında düştü ve 0.45 dolar seviyesinden işlem görüyor.