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  •   Cardano, Solana, BNB Dahil 48 Altcoin Var! İşte 91.29 Milyar Dolarlık “Tehlike Altındakiler” Listesi!

Cardano, Solana, BNB Dahil 48 Altcoin Var! İşte 91.29 Milyar Dolarlık “Tehlike Altındakiler” Listesi!

Özet

  • - Kripto veri platformu CoinGecko, SEC'in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı 48 altcoin'den oluşan listeyi erişime açtı.
  • - Listede, BNB (BNB), Cardano (ADA), Solana (SOL) ve TRON (TRX) gibi birçok önemli altcoin bulunuyor.
  • - SEC, Bitcoin (BTC) dışındaki kripto paralar olan altcoinler'in hemen hemen tamamının menkul kıymet olduğunu savunuyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
11:32
7 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto veri platformu CoinGecko, ABD’li federal düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoinler’in listesini oluşturdu. Listede başta dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in hizmet token’i BNB (BNB) başta olmak üzere Cardano (ADA), Solana (SOL), TRON (TRX) gibi birçok altcoin yer alıyor.

SEC’in Menkul Kıymet Olarak Sınıflandırdığı Altcoinler

CoinGecko, ABD’li SEC‘in Binance, Coinbase gibi kripto para borsalarına ve haricen açtığı davalarda menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoinler’in listesini oluşturarak erişime açtı.

Kripto veri platformunun listesinde 48 adet altcoin yer alıyor. Listedeki altcoinler değeri büyüklüğü açısından sıralandığında ilk sırada 37.28 milyar dolar piyasa değeri ile BNB (BNB), ikinci sırada 10.2 milyar dolar ile Cardano (ADA), 9.36 milyar dolar ile üçüncü sırada Solana (SOL), 6.86 milyar dolar piyasa değeri ile dördüncü sırada TRON (TRX), 6.25 milyar dolar piyasa değeri ile beşinci sırada Polygon (MATIC), 4.13 milyar dolar piyasa değeri ile altıncı sırada Toncoin (TON), 3.41 milyar dolar piyasa değeri ile yedinci sırada Binance USD (BUSD), 2.48 milyar dolar piyasa değeri ile sekizinci sırada Cosmos (ATOM), 1.82 milyar dolar piyasa değeri ile dokuzuncu sırada Filecoin (FIL) ve 1.81 milyar dolar piyasa değeri ile onuncu sırada Internet Computer (ICP) yer alıyor.

CoinGecko verileri listedeki 48 altcoin’in toplam piyasa değerinin 91.29 milyar dolar olduğunu, son 24 saatte ürettikleri toplam işlem hacminin ise 3.42 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

Menkul Kıymet Nedir?

Menkul kıymet, şirketlerin, devletlerin veya diğer organizasyonların fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları, belirli bir değeri temsil eden finansal araçlardır. Menkul kıymet; hisse senetleri, tahviller, bonolar gibi çeşitli biçimlerde olabilirler. Sahiplerine belirli haklar sağlarlar. Örneğin bir hisse senedi, şirketin mülkiyetine belirli bir payı temsil ederken, bir tahvil veya bono, ödünç verilen paranın faizli olarak geri ödenmesini garanti eder. Bu araçlar, borsalar gibi platformlarda alınıp satılabilirler ve SEC’in denetimine tabidirler.

SEC, Bitcoin (BTC) dışındaki kripto paralar olan altcoinler’in hemen hemen tamamının menkul kıymet olduğunu ve bunların hiçbirinin kuruma yapılması gereken kaydının bulunmadığından dolayı yasadışı olarak alınıp satıldıklarını savunuyor. Beklendiği gibi SEC’in bu tutumu kripto para piyasası üzerinde, özellikle de altcoin piyasasında büyük bir baskıya neden oluyor.

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