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Cardano Kurucusu Ethereum Merge Hakkında Pek Parlak Konuşmadı!

Ethereum Merge, şu anda kripto alanında en çok beklenen yükseltme olarak görülüyor. Açıklamanın ardından yaklaşık iki yıl oldu ve gecikmeler yaşandı.
22:00
9 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ekip halka birleşmenin bu yıl içinde gerçekleşeceğine dair güvence verdiği için proje o zamandan beri tekrar rayına oturdu. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, birleşmenin 2022’de olmayacağını söyleyerek bu zaman çizelgesine katılmadı.

2023’e Kadar Bekleyin

Ünlü Ethereum kurucu ortağı ve Cardano kurucusu Simon Bogdanowicz ile gerçekleştirilen bir röportajda, Bogdanowicz yaklaşmakta olan Ethereum yükseltmesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. ETH 2.0’ın yaygın olarak bilindiği gibi, bu yıl ağustos civarında tamamen yürülüğe girmesi planlanıyor. Bu, yatırımcıların kalbinde dijital varlıklar için çok ihtiyaç duyulan itici gücü sağlayacağına dair umut uyandırdı, ancak Hoskinson zaman çizelgesine katılmadı.

Ethereum 2.0’ın 2022 yılında olmayacağını açıkladı. Bunun yerine, ağ kullanıcıları lansman için en erken zaman dilimi olarak 2023’e bakmalı diye açıklama yaptı. Ayrıca kurucu, 2024’e kadar ertelenebileceğini de sözlerine ekledi. Böyle bir durum ise yatırımcılar arasında olumsuz bir algıya yol açabilir.

Hoskinson ayrıca önde gelen akıllı sözleşmeler ağını da inceledi. ETH 2.0 yakın zamanda olmayacak olsa da ETH 1.5’in zaten mevcut olduğunu açıkladı. Kurucuya göre bu Polkadot ağı.

Ethereum 2.0 Ne Zaman Başlayacak?

Ethereum resmi web sitesine göre, ETH 2.0’a geçiş bu yıl gerçekleşecek. Ethereum ana ağını hali hazırda çalışan Beacon Chain ile ‘birleştirecek’. Bunun yapacağı şey, ağda oluşan yoğun enerji giderinden kurtulmak ve Ethereum’un enerji tüketimini %95’ten fazla azaltacak olan yeni sistemine geçmek. Aynı zamanda ağın tamamına staking getirecek.

Ekip, kullanıcılara birleşmeyle ilerleme yolunda olduklarına dair güvence vermiş olsa da, bunu yapma yetenekleri konusunda hala çok fazla şüphe var. Çoğu, geçmişte projeyi sarsan sayısız gecikmeden kaynaklanıyor.

Hoskinson’ın tahminlerini dikkate alarak, ETH’lerini ağda zaten stake eden ETH kullanıcılarının, coinlerinin kilidinin açılması için daha uzun süre beklemesi gerekebilir. Birleşme 2024 yılına kadar gerçekleşmezse, bu, bu paraların iki yıl daha kilitlenebileceği anlamına geliyor.

Ancak Cardano kurucusunun söylediklerinin gerçek olup olmadığını söylemenin bir yolu yok. Ethereum vakfı, birleşmenin 2022’de gerçekleşeceğini ve shard zincirlerinin ağda 2023’te bir ara başlamasının beklendiğini savunuyor.

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