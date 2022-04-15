Yaptığı %9,2’lik hisse alımı ile Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, 41 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almayı teklif etti. Ardından Cardano kurucusu Charles Hoskinson, bu teklifin reddedilmesi durumunda Elon Musk’a sıfırdan yeni bir merkeziyetsiz sosyal medya platformu oluşturmayı önerdi.

Elon Musk’dan 41 Milyar Dolarlık Twitter Teklifi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yakın zamanda yaptığı %9,2’lik hisse alımı ile Twitter‘ın en büyük hissedarı oldu. Twitter’ın en büyük hissedarı olan Elon Musk, bu sefer 41 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almayı teklif etti. Twitter’ın yönetim kurulundan henüz net ve resmi bir cevap gelmese de birçok yönetim kurulu üyesinin bu teklifi kabul etmeye pek istekli olmadığı bildirildi. Elon Musk, teklifin reddedilmesi durumunda bir B planı olduğunu ifade etti, ancak söz konusu B planına ilişkin herhangi bir detay vermedi. Dogecoin kurucu ortağı Jackson Palmer da Elon Musk’ın Twitter’ı ele geçirmeye çalıştığını ifade ederek konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Cardano Kurucusundan Elon Musk’a Öneri

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Twitter’ı 41 milyar dolar karşılığında satın alma teklifinden hemen sonra Elon Musk’a bir öneride bulundu. Hoskinson, Tesla ve SpaceX CEO‘su Elon Musk’a Twitter teklifinin reddedilmesi durumunda sıfırdan yeni bir merkeziyetsiz sosyal medya platformu oluşturmayı önerdi. Bu önerinin ardından ADA topluluğu söz konusu öneriye destek verirken, bazı kullanıcılar ise Cardano tabanlı uygulamalardaki sorunlara ve ağdaki bazı problemlere işaret ederek Hoskinson’ın teklifini eleştirdi.